Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir? Doğalgaz parası herkese veriliyor mu? sorusu doğalga yardımına başvurmak isteyen binlerce kişi tarafından soruluyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarından şikayet eden vatandaşları sevindirecek gelişmeyi geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurmuştu. Yanık ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz fatura desteği sağlanacağını açıklamıştı. Doğalgaz yardımı için başvurular başladı ancak vatandaşlar başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere kömür yardımının yanında doğalgaz ve elektrik faturası desteği de sağlanacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir? Doğalgaz parası herkese veriliyor mu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte doğalgaz yardımına ilişkin detaylar...

Doğalgaz yardımı kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada vatandaşlara dpüğalgaz yardımı yapılacağını açıklamıştı. Yanık şunları söylemişti: "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz." dedi. Doğalgaz yardımının ihtiyaç sahiplerine verileceği açıklandı.

Doğalgaz yardımına kimler başvurabilir?

2022 doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılacak. Kömür ve elektrik yardımı alan aileler talep etmeleri durumunda doğalgaz yardımı da alabilecekler. Ayrıca sosyal yardım alan aileler de başvurmaları halinde doğalgaz desteği alabilecek.

Doğalgaz parası herkese veriliyor mu?

Doğalgaz desteği parası başvuran herkese verilmiyor. Öncelikle ihtiyaç sahibi olmak gerekiyor. Yaklaşık olarak 4 milyon haneye doğalgaz yardımı sağlanacak.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular başladı. Doğalgaz yardımı almak isteyenler e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Doğalgaz yardımı ne kadar kaç TL?

Doğalgaz yardımı hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Doğalgaz desteği almaya hak kazananlar PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Doğalgaz nedir?

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen sülfür (H2S) de bulunur. Doğal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doğal gaz türleri arasında kaya gazı, kum gazı ve kömür gazı bulunur.

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırılmıştır. Günümüzde ise değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.