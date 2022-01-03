Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının devam edeceğini duyurdu. Kömür yardımının yanında doğalgaz fatura desteğini de sağlanacağını açıklayan Erdoğan ihtiyaç sahiplerine müjdeyi verdi.

Doğalgaz faturası desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının devam edeceğini duyurdu. Kömür yardımının yanında doğalgaz fatura desteğini de sağlanacağını açıklayan Erdoğan ihtiyaç sahiplerine müjdeyi verdi.

Doğalgaz faturası desteği kimlere verilecek?

Doğalgaz faturası desteği ihtiyaç sahiplerine verilecek. Sosyal yardım alanlar bu destekten fayalanabilecek.

Kömür yardımı nasıl alınır?

Devlet tarafından sosyal destek alan vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Bir çok haneye her kış otomatik olarak kömür yardımı yapılıyor. Yardım listesinde bulunmayanlar yeni bir başvuru yaparak kömür yardımı alabilirler. Kömür yardımıları için gerekli bilgileri bulunduğunuz ilin ve ilçenin bediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara başvurarak sorgulayabilirsiniz.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.