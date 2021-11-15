Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...

Kömür yardımı başvuru ekranı | Kış ayları geldi ve havalar soğumaya başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar soğuk havalarda ısınabilmek için devletin sağladığı kömür yardımından faydalanıyor. Devlet tarafından verilen kömür yardımını almak isteyenler kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu nereye yapılır? sorularına yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu. İşte kömür yardımlarına dair detaylar...

Kömür yardımı başvuru ekranı | Kış ayları geldi ve havalar soğumaya başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar soğuk havalarda ısınabilmek için devletin sağladığı kömür yardımından faydalanıyor. Devlet tarafından verilen kömür yardımını almak isteyenler kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu nereye yapılır? sorularına yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu. İşte kömür yardımlarına dair detaylar...

Ülkemizde ihtiyaç sahibi milyonlarca kişi bulunuyor. Maddi durumu yetersiz olan ve kimsesi olmayan bireylere devlet yakacak yardımı veriyor. Havaların soğumasıyla kömür yardımları da bir çok ilde başladı. İhtiyaç sahipleri ısınmak için devletten kömür ve yakacak yardımı lamak istiyor. Devlet kış aylarında zor durumda olan vatandaşlara yakacak yardımı ve elektrik yardımı yapıyor.

Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır?

Devlet tarafından sosyal destek alan vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Bir çok haneye her kış otomatik olarak kömür yardımı yapılıyor. Yardım listesinde bulunmayanlar yeni bir başvuru yaparak kömür yardımı alabilirler. Kömür yardımıları için gerekli bilgileri bulunduğunuz ilin ve ilçenin bediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara başvurarak sorgulayabilirsiniz.

Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu nereye yapılır?

Başvuru formunu ikametgah adresi dahil nüfus bilgilerini eksiksiz olarak doldurarak ikamet ettikleri belediyeye ulaştırmaları gerekiyor. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda başvuru yapan kişinin durumu incelnerek kömür yardımı alıp alamayacağına karar verilecek.

Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır?

Kış aylarına girilirken ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Derya Yanık kış yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Kömür yardımı bu sene de geçerli

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları ,bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

Karar kapsamında 2021'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

TKİ ve TTK tarafından vakıflarca bildirilen teslim noktalarıyla belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla bu kurumların sorumluluğunda nakledilecek.

Kömür nedir?

Kömür, katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin kayaçtır. taşkömürü torkugillerden oluşur. Kömür çoğunlukla diğer elementlerin değişken miktarlarda bulunmasıyla oluşur. Asıl bileşeni karbondur; bunun yanında değişken miktarda hidrojen, kükürt, oksijen ve azot içerir. Isı için yakılan bir fosil yakıt olan kömür dünyanın birincil enerjisinin yaklaşık dörtte birini ve elektriğinin beşte ikisini sağlar. Bazı demir ve çelik üretimi yapan işletmeler ve diğer endüstriyel faaliyetler kömürü yakar. Kömürün ekstraksiyonu ve kullanımı birçok erken ölüme ve çok fazla hastalığa neden olur. Kömür'den her yıl binlerce kişi erken ölüyor.

Dünyanın çoğu bölgesinde bulunan kömüre, yerin yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır. Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan birçok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.