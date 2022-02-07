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TIMETURK / GENEL / Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı? 2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar?

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı? 2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar?

2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı? sorusunu vatandaşlar şu sıralar sıkça araştırır oldu. Binlerce ihtiyaç sahibi Bakan Derya Yanık'ın doğalgaz fatura desteği açıklaması ile sevinmişti. Haftalar önce yapılan açıklamanın detayları da netleşti. Yanık son açıklamasında doğalgaz yardımının kimlere verileceğini, doğalgaz fatura desteği başvurularının ne zaman başlayacağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-07 09:46:07
Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı? 2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar?

2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı? sorusunu vatandaşlar şu sıralar sıkça araştırır oldu. Binlerce ihtiyaç sahibi Bakan Derya Yanık'ın doğalgaz fatura desteği açıklaması ile sevinmişti. Haftalar önce yapılan açıklamanın detayları da netleşti. Yanık son açıklamasında doğalgaz yardımının kimlere verileceğini, doğalgaz fatura desteği başvurularının ne zaman başlayacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklmada ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımının yanında doğalgaz fatura desteği de sağlanacağını açıklamıştı. Bakan Yanık'ın açıklaması ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Doğalgaz fatura desteği almak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurların ne zaman başlayacağını ve nereye yapılacağını araştırıyordu. Bakan Yanık son açıklamasında soru işaretlerini giderdi.

2022 Doğalgaz fatura desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz fatura yardımı ödemelerinin ne kadar olacağını açıkladı. Yanık "Uygulama ile hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak." dedi.

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu başladı mı?

Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız..

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

2022 Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz parası nasıl alınır, kimlere verilir? Doğalgaz yardımı ne kadar?
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