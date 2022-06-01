Dizel araç sahiplerinin üzecek bir gelişme daha yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Son günlerde döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket de araç sahiplerini endişelendirdi. Akaryakıt ürünlerine yeni zammın kapıda olduğu belirtilirken dizel araç sahipleri de Mazota zam mı geldi? 1 Haziran Mazota (motorin) zam var mı? Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot 2 Haziran'da zamlanacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki motorine zam mı geldi?

Dizel araç sahiplerinin üzecek bir gelişme daha yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Son günlerde döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket de araç sahiplerini endişelendirdi. Akaryakıt ürünlerine yeni zammın kapıda olduğu belirtilirken dizel araç sahipleri de Mazota zam mı geldi? 1 Haziran Mazota (motorin) zam var mı? Mazota ne kadar zam gelecek? Mazot 2 Haziran'da zamlanacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki motorine zam mı geldi?

Uluslararası piyasada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Tüm dünyayı etkileyen enerji krizi sonrası ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. AB'nin Rusya petrollerine ambargo uygulama kararı almasının ardından dünya enerji piyasaları yeniden hareketli günler yaşamaya başladı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre ise benzin ve mazota yeni zam gelmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Mazota zam mı geldi? (1 Haziran Çarşamba)

1 Haziran günü gelen bir haber araç sahiplerini üzdü. Benzin litre satış fiyatlarında 1,22 kuruş zam yapılmasının beklendiği açıklandı. Dizel araçları ilgilendiren de zam iddiası geldi. Benzinle birlikte mazota da 1,49 kuruş zam beklendiği belirtildi.

1 Haziran Mazota (motorin) zam var mı?

1 Haziran Çarşamba'yı 2 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece benzin ve mazota (motorin) zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş artış olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.

Mazota neden zam geldi?

Ülkemizde son bir kaç haftadır döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket mevcut. Buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Brent petrol ne kadar? 1 Haziran

123 doları aşan brent petrol fiyatları 1 Haziran'da OPEC+ haber akışının ardından 116 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD ham petrolü de 115 doları gördü.

Güncel mazot fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU) 24.45 TL/LT

İSTANBUL (AVRUPA) 24.43 TL/LT

ANKARA 24.54 TL/LT

İZMİR 24.55 TL/LT

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.