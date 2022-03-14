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TIMETURK / GENEL / Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?

Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?

Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu? Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinden okul tatilli haberleri gelmeye devam ediyor. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da kar yağışı ara ara devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan öğrenciler 15 Mart Salı günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

1 Saat Önce
2022-03-14 19:13:37
Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?

Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu? Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin pek çok ilinden okul tatilli haberleri gelmeye devam ediyor. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da kar yağışı ara ara devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan öğrenciler 15 Mart Salı günü (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hakim olduğu Diyarbakır'da kar yağışları halen devam ediyor. Diyarbakır'da hava sıcaklıkları sıfırın altında seyrediyor. Diyarbakır'da kar yağışları devam ederken okula gitmek için hazırlanan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi?

Diyarbakır'da yarın okulların tatil edilip edilmediğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen duyurular yakından takip edilerek kar tatiline ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?

Diyarbakır'da 15 Mart'ta okulların tatil olduğuna dair duyuru gelmedi. Okul tatiline ilişkin duyurular gelirse haberimizi güncelleyeceğiz

Diyarbakır'da 15 Mart hava durumu

Diyarbakır'da 15 Mart Pazartesi kar yağışı etkisini artırıyor. Diyarbakır'da gün içinde en düşük hava sıcaklığı -3 derece olacak. İşte Diyarbakır 14 Mart hava durumu tahmini...

diyarbakır_14_Mart_hava_durumu

Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi? Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu? Trabzon'da kar tatili uzadı mı?
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