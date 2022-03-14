Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi? Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu? Trabzon'da kar tatili uzadı mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalası Karadeniz'de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Soğuk havalar nedeniyle Trabzon'da son bir kaç gündür yoğun kar yağışları meydana geldi. Trabzon'da kar yağışları nedeniyle okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edilmişti. Kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler yarın 15 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi? Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu? Trabzon'da kar tatili uzadı mı? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalası Karadeniz'de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Soğuk havalar nedeniyle Trabzon'da son bir kaç gündür yoğun kar yağışları meydana geldi. Trabzon'da kar yağışları nedeniyle okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edilmişti. Kar yağışları devam ederken öğrenciler ve veliler yarın 15 Mart Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

Sibirya üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası ilk olarak Karadeniz'de kendisini gösterdi. Karadeniz üzerinden tüm Türkiye'ye yayılan soğuk hava dalgası nedeniyle yoğun kar yağışları da görüldü. Son 35 yılın en şiddetli Mart ayı kar yağışlarının görüldüğü illerde peş peşe okullar tatil edildi. Trabzon'da da kar yağışları etkisini gösteriyor. Trabzon'da yaşayan öğrenciler ve veliler de yarın (15 Mart) okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi?

Trabzon'da kar yağışları devam ediyor. Trabzon Valiliği 14 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiğini duyurmuştu. 15 Mart Salı günü için okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu?

Trabzon'da okul tatillerine Trabzon Valiliği karar veriyor. Hava koşulları değerlendirilerek il genelinde yada ilçe bazlı okul tatilleri gelebilir. Trabzon Valiliği'nin sosyal medya hesapları yakından takipo edilerek son dakika duyrular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Trabzon'da 14 Mart'ta okullar tatil edilmişti

Trabzon Valiliği'nden 14 Mart için yapılan açıklamada okulların tatil edildiği açıklandı. Açıklamada "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm okullarda(ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. " denildi.

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