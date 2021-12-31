Diyanet'ten yılbaşı açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak haram mı? Ağaç süslemek caiz mi?

Yılbaşı kutlamaları için yapılan hazırlıkları dinle bağdaştıranlar 'yılbaşı kutlamak günah mı?' sorularına cevap aramaya başladı. Diyanet konu ile ilgili bu sene de açıklamalarda bulundu. Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı kutlamak haram mı? Ağaç süslemek günah mı? İşte detaylar...

Bir yılın bitişini ve yeni bir yılın gelişini kutlamak isteyenler yılbaşı hazırlıklarına başladı. Süslemeler, özenli yemek sofraları ve konsept içerikler düzenleyenlerin yanı sıra arama motorlarında en fazla yer edinen sorulardan biri 'yılbaşı kutlamak günah mı?' oldu. Her yıl yeniden gündeme gelen soru bu sene tekrar aratılmaya başlamışken Diyanet'ten açıklama geldi. Peki yılbaşı kutlamak günah mıdır? İşte detaylar...

Yılbaşı kutlamak günah mı?

Yılbaşı kutlamasının günah olup olmadığı sorusuna cevap arayanlar için Diyanet'in bu konudaki açıklaması şöyle:

'Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir.'

Yılbaşı Ağacı Süslemek Caiz mi?

Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. 'Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.' (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.

Kaynak: onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.