Dilek Ertek'in sevgilisi kim? Bora Bora kimdir? Cinayet mi, kaza mı?

Dilek Ertek'in sevgilisi kim? Bora Bora kimdir? Tahiti'de bir gemi gezisi sırasında güverteden düşerek okyanusta kaybolan Dilek Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor. Dilek Ertek'in gemide sevgilisi ile birlikte olduğu ve soruşturmanın bu yönde devam ettiği belirtiliyor. Dilek Ertek'in sevgilisinin kim olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Dilek Ertek'in sevgilisi kim? Bora Bora kimdir? Tahiti'de bir gemi gezisi sırasında güverteden düşerek okyanusta kaybolan Dilek Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor. Dilek Ertek'in gemide sevgilisi ile birlikte olduğu ve soruşturmanın bu yönde devam ettiği belirtiliyor. Dilek Ertek'in sevgilisinin kim olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı.

Türkiye'nin ünlü mücevher markalarından birininn Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek gemiden düşerek okyanusta kayboldu. Dilek Ertek'in sevgilisi ile birlikte doğum günü kutlamak için seyahat gemisine bindiği ve geminin Tahiti'ye uğradığı bildiriliyor. 26 Ekim'de okyanusta seyahat eden gemide Dilek Ertek'ten haber alınamayınca güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Dilek Ertek'in balkondan okyanusa düştüğü ortaya çıktı.

Dilek Ertek'in sevgilisi kim?

Dilek Ertek'in sevgilsiinin İsviçreli olduğu ve 74 yaşında olduğu belirtiliyor.

ABD'de çeşitli alanlarda iş yapan iş insanının adı henüz belli olmadı.

Dilek Ertek'in doğumgünü kutlamak için sevgilisi ile gemi seyahatine çıktığı biliniyor.

Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek'in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00'de bildiriyor. Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.

Olayda cinayet mi yoksa kaza mı soruşturması derinlemesine devam ediyor.

Dilek Ertek'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Bora Bora kimdir?

Bazı haber sitelerinde Bora Bora ismi ön plana çıkıyor. Bora Bora, Güney Pasifik'teki bir Fransız Denizaşırı toprağı olan Fransız Polinezyası'nda bulunan adadır.

Cinayet mi, kaza mı?

1.58 boyunda olduğu belirtilen Dilek Ertek'in 1 metreden yüksek balkon korkuluğundan kaza ile düşme olasılığının oldukça zayıf olduğu beliritliyor. Ayrıca Dilek Ertek'in alkol kullanmadığı ve intihar meyilli bir yaısı olmadığı da açıklandı. Soruşturma derinlemesine devam ediyor.

Dilek Ertek kimdir?

Dilek Ertek dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörüydü.

İş kadını Haiti gezisi sırasında gemiden talihsiz bir şekilde okyanusa düşerek kaybıoldu. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından arama çalışmaları başladı.

Dilek Ertek'in kim olduğu da son yaşanan olayların ardından merak edilmeye başlandı. Dilek Ertek İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitiminin ardından Avusturya Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Lise zamandında bale eğitmenliği de yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra kariyerini pırlanta ve takı alanına çevirdi.

New York GIA'de pırlanta eğitimi alan Dilek Ertek 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

ilk Tiffany mağazasını 1995'in sonunda İstanbul'da açtı. Dilek Ertek 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Ayrıca antikaya da meraklı olan Dilek Ertek'in bir antika dükkanı vardır.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.