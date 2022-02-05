Dilara Kuş kimdir? Dilara öğretmen görevden mi alındı? Sosyal medyada Suriyeli bir annenin küçük oğluna yaptığı sürpriz doğum gününü paylaşan Dilara öğretmen yaptığı açıklamada görevden alındığını duyurdu. Sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasına giren görüntü izleyenleri oldukça duygulandırdı. Dilara Kuş görev yaptığı okuldan ilişkisinin kesildiğinin duyurmuştu ancak Milli Eğitim'den gelen açıklama oldukça farklı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilara Kuş'un görevine son verilmediğini okulunun değiştiğini açıkladı.

Dilara Kuş kimdir? Dilara öğretmen görevden mi alındı? Sosyal medyada Suriyeli bir annenin küçük oğluna yaptığı sürpriz doğum gününü paylaşan Dilara öğretmen yaptığı açıklamada görevden alındığını duyurdu. Sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasına giren görüntü izleyenleri oldukça duygulandırdı. Dilara Kuş görev yaptığı okuldan ilişkisinin kesildiğinin duyurmuştu ancak Milli Eğitim'den gelen açıklama oldukça farklı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilara Kuş'un görevine son verilmediğini okulunun değiştiğini açıkladı.

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş sosyal medyada payalştığı bir video ile izleyenleri duygulandırdı. İbrahim isimli küçük öğrencisine annesi tarafından yapılan sürpriz doğum gününü kişisel Instagram hesabından paylaşan Dilara öğretmen bu video yüzünden işine son verildiğini iddia etti. Sosyal medayadan Dilara öğretmene destek mesajları yağarken MEB'den de açıklama geldi. Vatandaşlar da Diara Kuş kimdir? Dilara öğretmen neden görevden alındı sorusunu soramaya başladı?

Dilara Kuş kimdir?

Dilara Kuş İstanbul'da bir anaokulunda görev yapıyordu. Kadrolu olmayan Dilara Kuş paylaştığı bir video nedeniyle kovulduğunu iddia ediyordu. Dilara öğretmen sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: Görev yaptığım okuldan, benim okulla ilişiğimin kesildiği dün telefonumu arayarak söylediler. Garip olan şu ki ayın 1'inde aranıyorum ama e devlete baktığımda 31 Ocakta zaten ilişiğim kesilmiş. Bu arada imza atmaya henüz gitmedim. Ve telefonda, imza atsanız da atmasanız da ilişiğiniz kesilecek dedi. Ben ikinci dönem deli gibi projeler hazırlarken okulla alakamın kalmadığı söyleniyor. Şu kısma tekrar dikkat çekmek istiyorum; "Hocam müdürünüz izin vermedi ama siz nasıl yayına çıktınız" diyebilirsiniz. İnanın il müdürü Levent Yazıcının ve İl Şube Müdürü Hakkı Beyin tüm süreçten haberi vardı. Ve bu noktada bana çok destek oldular. Gerekli tüm yasal belgeleri ilçeye ve okuluma gönderdiler. Kimsenin ekmeği ile oynayacak kadar da düşmedim çok şükür. Ama her şeyin bir olur yolu vardır. Bunun da vardı. Ama sırf ben dik durdum diye başıma bunun geldiğine inanmak istemiyorum."

Minik İbrahim'e annesinin sürprizini paylaşmıştı

Dilara Kuş kişisel sosyal medya hesabından Suriyeli bir annenin küçük oğluna yaptığı sürpriz doğum gününü paylaşmıştı. Yaşanan duygu dolu anlar izleyenlerin tüylerini diken diket etmişti. Dilara öğretmen video ile ilgili şunları söyledi: "Şu videonun bana yaşattığı duyguları asla tarif edemiyorum. O annesine minnet dolu bakışı, saygısından elini öpüşü, sevincin ışıltısı… Gerçekten çok anlara şahit oldum ama izledikçe ağlatan, hem içimde burukluk yaşatıp hem de böyle güzel anlara şahit olduğum için çok mutlu olmamı sağlayan tek videodur."

Dilara öğretmenin görevine son mu verildi?

Öte yandan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Dilara Kuş adlı öğretmenin işine son verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.