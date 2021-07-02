Dilara Aksüyek'in yaşamı ve çalkantılı aşk hayatı

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek rol aldığı dizi ve filmler ile adını sıkça duyduğumuz sanatçılardan biridir. Muhteşem Yüzyıl Kösemi, Merhamet, İstanbullu Gelim dizilerinde aldığı roller ile beğeni toplayan Dilara Aksüyek, sadece rol aldığı dizi ve filmler ile değil, aşk hayatıyla da gündemdedir. Dilara Aksüyek’in bu denli gündemde olması sevenleri tarafından Dilara Aksüyek kimdir? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İşte tüm detayları ile Dilara Aksüyek’in hayatı ve Arka Sokakların Tekin’i Onur Bay ile olan ilişkisi…

Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandıran Onur Bay ile yaşadıkları ilişki yaş farkından dolayı gündem olan Dilara Aksüyek, sevenleri tarafından sıkça eleştirilmekteydi. 1987 doğumlu 33 yaşındaki Dilara Aksüyek kendinden 9 yaş küçük 25 yaşındaki Onur Bay ile ilişkisi gündemden düşmemişti. Çift her ne kadar gelen eleştirilere kulak asmasada, aşkları sadece 4 ay sürdü. 4 ayın sonunda çift birbirilerinden ayrıldılar. Ayrılık sonucunda her iki ünlü isim sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten etmeyi bıraktıkları görüldü. Bu ayrılık sonrası Dilara Aksüyek birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İşte tüm detayları ile Dilara Aksüyek kimdir? Dİlara Aksüyek nerelidir? Dilara Aksüyek kaç yaşındadır?…

Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Birçok projede yer alan güzel oyuncu, ilk olarak 2012 yılında “Evlerden Biri” dizisinde “Filiz” karakterine hayat vermiştir. Daha sonra, 2013 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Merhamet dizisinde Şadiye karakteri ile boy göstermiştir. Bunun yanı sıra, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kadim Dostum ve Adı Mutluluk dizilerinde de yer almıştır.

Star TV'de yayınlanmaya başlayan İstanbullu Gelin dizisinde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile birlikte rol alan Dilara Aksüyek, En son ise Arıza dizisinde Füsun karakterine hayat vermekteydi.

Dilara Aksüyek'in rol aldığı dizi ve filmler

2012-Evlerden Biri-Filiz

2013-Merhamet-Şadiye

2014-Kadim Dostum-Deniz

2015-Adı Mutluluk-Dolunay

2015-Muhteşem Yüzyıl: Kösem-Mahfiruze Sultan

2016-Mahrumlar-Tanem

2017-İstanbullu Gelin-İpek Boran

2020-Arıza-Füsun Keskin



Onur Bay kimdir?

Birçoğumuzun Arka Sokaklar Tekin olarak tanıdığı Onur Bay, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. 18 Haziran'da 594.bölümü ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisine 10 yaşındayken dahil oldu. İlk sezondan beri kadroda olan Onur Bay, 15 yıldır Arka Sokaklar'da Tekin karakterini canlandırmaktadır. Arka Sokakların sezon finaline birkaç bölüm kala, diziden ayrılan Onur Bay yeni sezonda da dizide olmayacaktır.

Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan Onur Bay, ekranlara ilk kez 2005 yılında Köpek adında yayınlanan dizide rol alarak çıkmıştır. 2010 yılında ise Çakallarla Dans sinema filminde de sahne alan Onur Bay, 2006'dan beri de Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterini canlandırmaktadır.

Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın çalkantılı ilişkisi

Oyuncu Dilara Aksüyek ile olan ilişkisi yaş farkından dolayı eleştirilen Onur Bay, söylenenleri çok dikkate almayarak ilişkisine devam etmiştir. 4 ay süren ilişki sonunda, çift birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmışlardır.

Ayrılıklarından hemen sonra ilişkilerine tekrardan bir şans veren Dilara Aksüyek ve Onur Bay birlikte Cihangir'de objektiflelere takılmıştır. Kameralar karşısında el ele poz veren çiftin adeta mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Fakat bu ayrılık haberinden sonra tekrardan üzücü haber geldi. Çift bu sefer de ilişkilerini devam ettiremedikleri için birbirlerinden ayrılma kararı aldılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.