DHBT Taban Puanları 2021 | İmam Hatip - Müezzin- Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjan ve KPSS taban puanları

Diyanet DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra atanma hayali kuran binlerce kişi 2021 DHBT Taban Puanları konusuna odaklanmış durumda. DHBT sınavından sonra adayları atanma talaşı sardı. Mülakata çağrılmak için kaç puan almak gerektiğini araştıran adaylar 2021 DHBT baraj puanı kaç sorusunu sormaya başladı. Peki 2021 Diyanet mülakata çağırılma puanı kaç? Diyanet İmam Hatip - Müezzin- Kur'an Kursu Öğreticisi sözlü sınavı için en az kaç puan gerekiyor?

Diyanet DHBT sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra atanma hayali kuran binlerce kişi 2021 DHBT Taban Puanları konusuna odaklanmış durumda. DHBT sınavından sonra adayları atanma talaşı sardı. Mülakata çağrılmak için kaç puan almak gerektiğini araştıran adaylar 2021 DHBT baraj puanı kaç sorusunu sormaya başladı. Peki 2021 Diyanet mülakata çağırılma puanı kaç? Diyanet İmam Hatip - Müezzsin- Kur'an Kursu Öğreticisi sözlü sınavı için en az kaç puan gerekiyor?

11 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM tarafından DHBT sınavı yapıldı ve sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla atama bekleyen adaylar DHBT Taban Puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2021 yılı DHBT Taban Puanları belli oldu mu? İmam Hatip - Müezzin- Kur'an Kursu Öğreticisi kontenjan ve KPSS taban puanları açıklandı mı? 2020 yılı 4-B sözleşmeli personel alımında oluşan sıralamalara göre tercih yapan adayların DHBT sözlü ve KPSS taban puanları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bir önceki yılın sözlü not ve KPSS puanlarına dikkate alarak sizlerde tercih etmek istediğiniz alana yönelik öngörülerde bulunabilirsiniz.

İŞTE DBHT TABAN PUANLARI

YILLARA GÖRE DBHT TABAN PUANLARI

KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ÖĞRETİCİSİ TABAN PUANLARI

2021 yılunda Kur'an Kursu öğreticisi olarak tercih yapmak isteyen ve bu yönde atama bekleyen adaylar 2021 Kur'an Kursu öğreticisi taban puanlarını araştırıyor. Aşağıda önceki yıllara ait Kur'an Kursu öğreticisisi taban puanları mevcut.

2020 4/B KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

PUAN TÜRÜ: KPSSP122

TABAN PUANI: 86,49869

2019 4/B KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

PUAN TÜRÜ: KPSSP122

TABAN PUANI: 74,92393

2018 4/B KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ

PUAN TÜRÜ: KPSSP122

TABAN PUANI: 76,20978

BAŞVURU ŞARTLARI

​​​657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak,

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.​

DHBT NEDİR?

Din hizmetleri alan bilgisi testi kısaca DHBT diye adlandırılan sınav daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımlarında yapmış olduğu yeterlilik sınavı yerine yapılan bir sınavdır.

Din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) yeterlilik sınavından ayrıldığı bazı noktalar olmakla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bu sınava girilmesini şart koşmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatında yeterlilik sınavının 15 Ekim 2014 yılı itibari ile kaldırılarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) Devlet Personel Başkanlığı (DPB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) arasında imzalanan protokol ile KPSS'ye Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir. Bu bilgiler ışığında yeterlilik sınavı yerine din hizmetleri alan bilgisi testi yani DHBT sınavı eklenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

Bu itibarla, Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacak KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.