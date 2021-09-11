Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile binlerce kişi 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak istiyor. 2021 DGS'ye giren 300 bine yakın kişi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihlerini 7 Eylül'de tamamladı. DGS üniversite tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekleyen binlerce kişi DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin gelişmeler haberimizde olacak...

2021 yılında yapılan DGS sınavına binlece kişi katıldı. Yaklaşık 300 bin adayın katıldığı DGS sınavında sonuçların açıklanmasıyla barajı geçen adaylar üniversite tercihlerini tamamladı. 7 Eylül'de biten üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM DGS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS sınavı önlisanstan lisans eğitimine geçiş yapmak için girilen bir sınavdır. ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan DGS sınavına 300 bine yakın kişi katıldı. DGS sınavına giren binlerce kişi eğitimlerini 4 yıla çıkarmanın hayalini kuruyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ünversite tercihi yapan binlerce kişi tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını istiyor. DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS tercih sonuçları sınava giren binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2020 yılında tercih işlemi bitince 5 günb sonra yani 7 Ekim'de DGS tercih sonuçları açıklanmıştı. Bu yıl tercih işlemlerinin 7 Eylül'de bittiğini düşünürsek DGS yerleştirme sonuçlarının 12-13 Eylül'de açıklanması muhtemel. ÖYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuçaç açıklama sayfasından öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girdikten sonra sonuçlarını öğrenebilir. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.