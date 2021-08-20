Maddi durumu iyi olmayanlara devlet yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen Eğitim Öğretim Yardımı veriliyor. Bu yardım ile yeni eğitim öğretim döneminde kırtasiye masraflarının bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Peki devletten Eğitim Öğretim Yardımı (kırtasiye yardımı) nasıl alınır? Eğitim Öğretim Yardımı başvurusunda bulunmak oldukça kolay. Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu E-devlet üzerinden bir kaç saniyelik işlem ile yapılabiliyor.

Maddi durumu iyi olmayanlara devlet yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen Eğitim Öğretim Yardımı veriliyor. Bu yardım ile yeni eğitim öğretim döneminde kırtasiye masraflarının bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Peki devletten Eğitim Öğretim Yardımı (kırtasiye yardımı) nasıl alınır? Eğitim Öğretim Yardımı başvurusunda bulunmak oldukça kolay. Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu E-devlet üzerinden bir kaç saniyelik işlem ile yapılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın yükümlülüğü gereği bir çok vatandaşına sosyal yardımda bulunuyor. Bunlardan biri de Eğitim Öğretim Yardımı. Binlere öğrenci eğitim öğretim yardımı nedeniyle bir nebze de olsa rahat nefes alıyor. Eğitim Öğretim Yardımını almak için bazı koşullar var.

KİMLER EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI ALIR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

*Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

*2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

*2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

*Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

*Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

DEVLETTEN EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI NASIL ALINIR?

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında yaptığı açıklamada eğitim öğretim yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Şahin şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için toplam 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını bildirdi. Şahin açıklamasında şunları söyledi: "Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapacağız." bilgisini paylaşan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim ve öğretim yardımında bulunulacağını kaydetti.

EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI NE KADAR?

Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarlarına ilişkin, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz için 2 bin 317 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 lira ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.