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TIMETURK / GENEL / Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisi hangi gün yayınlanacak?

Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisi hangi gün yayınlanacak?

ATV ekranlarına bir efsane dizi daha izleyenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk tarihini destansı ve masalsı bir şekilde anlatan Destan dizisinin fragmanları dönmeye başladı. Konusu ve görsel efektleri ile dikkatleri üzerine çeken Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ile Edip Tepeli (Batuga) ye alıyor. Tarihi dokuya sahip olan Destan dizisinin ne zaman başlayacağı da oldukça fazla merak ediliyor. Peki Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisi hangi gün yayınlanacak? Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ'dan konuyla ilgili önemli bir paylaşım geldi.

2 Saat Önce
2021-11-03 13:48:04
Destan ne zaman başlayacak? Destan dizisi hangi gün yayınlanacak?

Destan dizisi hangi gün yayınlanacak? Tarihi dokuya sahip bir dizi daha yayın hayatına başlıyor. Destan adlı dizi yeni bölümleri ile ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Türk savaşçı kız Akkız'n hikayesini anlatacak olan diziye ilgi oldukça fazla. Dizinin fragmanı yayınlandı. Fragmanını izleyenler dizinin ilk bölümünün bir an önce başlamasını bekliyor. Peki Destan ne zaman başlayacak?

Destan ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Destan adlı Türk Orta Asya tarihini anlatacak olan dizinin başrollerinde Ebru Şahin (Akkız) ile Edip Tepeli var. Türk yapımı aşk, drama ve aksiyon türündeki televizyon dizisi Destan'ın fragmanlarında yayın tarihi henüz belirtilmiyordu. Ancak internette dolaşan bazı iddialara göre dizi 7 Kasım Pazar günü ilk bölümü ile televizyonda yayınlanabilir.

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Destan konusu nedir?

Destan dizisi Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkız'ın hikayesi anlatılacak. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor. Destan dizisinde efsanevi savaşçı kız Akkız'ın Türklerin kaderini yeniden yazması anlatılıyor. Dizinin ATV'de yayınlanan fragmanında Akkız (Ebru Şahin) şunkarı söylüyor: "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim"

Akkız kimdir? Akkız gerçekte yaşamış mı?
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Destan hangi kanalda yayınalanacak?

Akkız'ın hayatını anlatacak olan Destan dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak?

Destan dizisi oyuncuları kimler?

Ebru Şahin - Akkız
Edip Tepeli - Batuga
Selim Bayraktar
Burak Tozkoparan
Deniz Barut - Ece
Ecem Sena Bayır
Burak Berkay Akgül
Esra Kılıç

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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