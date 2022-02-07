Daimi hak mahrumiyeti nedir? Daimi hak mahrumiyeti alınca ne olur? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan Erdoğan çiftinin rahatsızlığına ilişkin kin ve nefret dolu paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı ve ünlü yüzücü Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

Daimi hak mahrumiyeti nedir? Daimi hak mahrumiyeti alınca ne olur? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan Erdoğan çiftinin rahatsızlığına ilişkin kin ve nefret dolu paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı ve ünlü yüzücü Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığının açıklanması üzerine sosyal medyadan kin dolu paylaşımlar gelmeye başladı. Eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu'ya da yaptığı skandal paylaşım sonrası hak mahrumiyeti cezası verildi. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Büyükuncu'ya verilen daimi hak mahrumiyeti cezasının ne anlama geldiği de merak edilmeye başlandı.

Daimi hak mahrumiyeti nedir?

Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere ilgili spor dalı ile ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir. Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir.

Daimi hak mahrumiyeti alınca ne olur?

Daimi hak mahrumiyeti alan bir sporcu yada yönetici daimi olarak sportif faaliyetlere katılamama cezası almış olur. Stadyumlara giremez ve sportif faaliyetlerden men edilir. .