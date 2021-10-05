Depresyondaysanız goji berry tüketin

Goji berry, ülkemizde 'kurt üzümü' olarak bilinir. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde tüm dünyada dikkat çeken bir meyvedir. Peki goji berry meyvesinin faydaları nelerdir? Goji berry nasıl bir besin değerine sahip? Goji berry kaç kalori? Goji berrynin zararı var mı? Sizler için goji berry meyvesini araştırdık...



Ülkemizde kurt üzümü adıyla tanınan goji berry meyvesinin anayurdu Tibet'tir. Küçük, yumuşak ve kırmızı renge sahip bu meyve 1700 sene boyunca Tibet'te yetiştirilmiştir. Ülkemize ise son yıllarda gelmiştir.

Goji berrynin besin değeri nedir?

17 gram goji berry meyvesi 59 kaloridir. Ayrıca 0,40 g yağ, 50 mg sodyum, 13 g karbonhidrat, 2,2 g lif, 7.7 g Şeker ve 2.4 g protein, 26822.0 IU A vitamini, 48.4 mg C vitamini, 190.0 mg kalsiyum, 6.8 mg demir içerir.

Goji berrynin vücudumuza faydaları nelerdir?

Goji berry lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olarak kilo vermeye yardımcı olur. Bu yüzden diyetteyseniz diyet listenize goji berry meyvesini de dahil edebilirsiniz.

Goji berry antioksidan bir meyvedir. Vücudun erken yaşlanmasını önler.

C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudumuza hastalıklardan korur.

B vitamininden zengin yapısıyla vücuda enerji ve zindelik verir, konsantrasyon süremizi artırır.

İçeriğindeki zeaxanthin isimli madde göz sağlığımıza karşı faydalıdır. Katarakttan ve yaşlanmaya bağlı diğer göz hastalıklarından gözlerimizi korur.

Goji berry kolesterolü ve kan basıncını dengede tutar.

Germaniumun adlı madde kanser önleyicidir. Dünyada birkaç bitkide bulunan bu madde goji berryde de bulunur. Bu sayede goji berry meyvesi kansere yakalanmamızı önler.

Betain maddesi içeriğiyle karaciğerdeki yağlanmaya, böbrek hastalıklarına şifa olur.

Depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıklarda destekleyici olarak goji berry meyvesi kullanılır.

Goji berry büyüme hormonuna etki eder ve kas gelişimini sağlar. Goji berry meyvesi ayrıca yaraların da hızlıca iyileşmesine destek olur.

Goji berry nasıl yenir?

Ülkemizde goji berry meyvesinin tazesini bulmak çok zordur. Kuru hali ise aktarlarda, marketlerde satılır. Goji berryi kuru halde yiyebilir, çorbalara katabilir. Çayını bile hazırlayabilirsiniz.

Goji berry tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız goji berry, içtiğiniz ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu yüzden doktorunuza danışarak tüketmenizde fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.