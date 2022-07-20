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Denizli'de kaybolan çocuklardan acı haber!

Denizli'nin Çivril ilçesinde su kanalına düşerek kaybolan 2 çocuktan biri Hakkı B.'nin (11) cansız bedenine ulaşıldı. 9 yaşındaki Rafet E.'yi arama çalışmaları ise devam ediyor

3 Saat Önce
2022-07-20 08:07:48
Denizli'de kaybolan çocuklardan acı haber!

18 Temmuz'da Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B.'dan haber alamayan ailelerinin 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarda, Hakkı B.'nin cenazesine sulama kanalında ulaşıldı.

Ekipler, kayıp olan Rafet E.'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denizli'de 2 çocuk kayboldu: Her yerde didik didik aranıyorlar
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NE OLMUŞTU?

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ile Hakkı B.'den haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezine 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama kurtarma ekipleri arama çalışmalarına bu bölgede başlayarak kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da yoğunlaştırmıştı.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılmıştı.

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