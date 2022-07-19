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Denizli’de 2 çocuk kayboldu: Her yerde didik didik aranıyorlar

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

16 Dakika Önce
2022-07-19 08:38:42
Denizli’de 2 çocuk kayboldu: Her yerde didik didik aranıyorlar

Alınan bilgiye göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor. .

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