Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya kim? Demre Belediyesi hangi partiden? Demre Belediyesi hangi partili? Antalya'nın doğası ile ve tarihi ile bilinen ilçesi Demre'de geçtiğimiz gün yapılan Slalom ve Drift Festivali'nde bir skandal yaşandı. Festival öncesi bir kadının soyunarak dans etmesi festivalin önüne geçti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise yaptığı açıklamada 'Yapana da hesabını sormazsam namerdim' dedi. Yaşanan olayların ardından Demre Belediye Başkanı'nın kim olduğu, hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya kim? Demre Belediyesi hangi partiden? Demre Belediyesi hangi partili? Antalya'nın doğası ile ve tarihi ile bilinen ilçesi Demre'de geçtiğimiz gün yapılan Slalom ve Drift Festivali'nde bir skandal yaşandı. Festival öncesi bir kadının soyunarak dans etmesi festivalin önüne geçti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise yaptığı açıklamada "Yapana da hesabını sormazsam namerdim" dedi. Yaşanan olayların ardından Demre Belediye Başkanı'nın kim olduğu, hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Doğası, tarihi dokusu ile Türkiye'nin en turistik kentlerinden biri olan Demre'de meydana gelen bir olay ülke gündemine oturdu. Demre'de dün ilki düzenlenen Slalom ve Drift Festivali başlamadan önce bir aracın üstüne çıkarak soyunan ve twerk dansı yapan bir kadının görüntüleri olay oldu. Kalabalığın da alkışlar tutarak dansa destek olması sosyal medayda da güdem oldu. Olayı haber aldıktan sonra festival alanında açıklama yapan Demre Belediye Başkanı ise duruma sert tepki gösterdi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya kim?

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya yaşanan skandalın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Biraz önce bizim de kontrolümüz dışında bir kendini bilmez arkadaşımız, bunu tespit ettik. Buradan sesleniyorum, bu kadar güzel bir organizasyonda, bu kadar kişi burada toplandı. Çünkü burada iyi bir zaman geçirmek istiyoruz. Buna kimsenin gölge düşürmesine izin vermem arkadaşlar. Buna izin vermeyeceğim. Bu arkadaşın arkasında kim varsa buradan sesleniyorum. Yarından itibaren iki elim yakasında, benim boynumun borcu ortaya çıkarmak. Yakışmaz kardeşim, Demre'ye, Demre Belediyesi himayesindeki bir organizasyona bu görüntüyü doğru bulmuyorum arkadaşlar, kim doğru buluyorsa bulsun. İzin de vermem. Yapana da hesabını sormazsam namerdim. Emniyete başvuruda bulunduk. Demre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu bir komplo. Aynı kadının Kepez Belediyesi'nin düzenlediği otomobil festivaline de katıldığı yönünde teyide muhtaç video görüntüleri var."

Okan Kocakaya kim?

Antalya'nın Demre ilçesinde yapılan son seçimleri İYİ Parti'nin adayı Okan Kocakaya kazandı.

Okan Kocakaya Demre Belediye Başkanıdır.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya 1981 yılında Demre'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Okan Kocakaya ardından üniversite eğitimi için Konya'ya gitti. Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi eğitimi alan Okan Kocakaya ardından yeniden Demre'ye döndü. Antalya Barosu üyesi olan Okan Kocakaya 14 yıl serbest avukatlık mesleğini devam ettirdi ve 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Demre Belediye Başkanı seçildi.

Okan Kocakaya, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) ve Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) üyesidir.

Okan Kocakaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Demre Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Demre ilçesinde İYİ Parti'nin adayı Okan Kocakaya seçimi kazandı. Seçimde CHP ise aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı ise yüzde 45 oy alarak ikinci oldu.

Demre Belediyesi hangi partili?

2019 Mart seçimlerinde Demre'de kazanan parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayı Okan Kocakaya seçimi kazandı.

Demre seçim sonuçları 2019

İyi Parti %53,00

AK Parti %45,12

Saadet Partisi %0,78

DP %0,51