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Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! İftar yemeğine kimler katıldı?

Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da sanatçılara iftar yemeği verildi. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sanat camiasının sorunlarını da dinledi. Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam eden müzik yasağına ilişkin ricası oldu.

1 Saat Önce
2022-04-18 15:17:05
Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! İftar yemeğine kimler katıldı?

Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi? Demet Akalın açıkladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da sanatçılara iftar yemeği verildi. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sanat camiasının sorunlarını da dinledi. Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam eden müzik yasağına ilişkin ricası oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya geldi. Erdoğan sanatçılarla tek tek görüştü öneri ve isteklerini dinledi. Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istediği merak ediliyordu. Akalın'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne istedi?

Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz” ifadelerini kullandı. Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma yanıt vererek, “Bilgilendireyim… Elbette… Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim” dedi. Akalın, “Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey” açıklamasını yaptı.

Gece 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor

Geçen yıl, Koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek gece 00.00'dan sonra müzik çalınması yasaklanmıştı. Gelinen noktada maske tedbirleri dahi genişletirken, müzik yasağı hâlâ sürüyor.

Dolmabahçe'de sanatçı iftar yemeğine kimler katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de düzenlenen iftar organizasyonunda Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını ağırladı. İfta yemeğine kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğrafçı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.

İftar yemeğine hangi sanatçılar katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılarla iftar buluşmasına kimler katıldı?
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