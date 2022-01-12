DATALAND nedir? Dataland'e nasıl giriş yapılır? Dataland üyesi nasıl olunur? Sanatçı Refik Anadol metaverse evrenine Dataland projesi ile giriş yaptığını sosyal medyadan duyurdu. Metaverse yatırımcılarının ilgisini çeken duyurunun ardından DATALAND Projesi pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

DATALAND nedir? Dataland'e nasıl giriş yapılır? Dataland üyesi nasıl olunur? Sanatçı Refik Anadol metaverse evrenine Dataland projesi ile giriş yaptığını sosyal medyadan duyurdu. Metaverse yatırımcılarının ilgisini çeken duyurunun ardından DATALAND Projesi pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Türkiye çağdaş sanatının öncülerinden Refik Anadol Metaverse evrenine giriş yaptı. Daha önce NFT satışları ile gündeme gelen Refik Anadol DATALAND projesi hakkında açıklamalarda da bulundu. Birçok eserini NFT olarak satışa çıkarmış, eserleri yoğun ilgiyle karşılanan Refik Anadol'un DATALAND Projesi sanaldünya ile ilgilenenlerin de ilgisini çekti.

DATALAND nedir?

Dünya'nın önde gelen şirketlerinin ve bilim insanlarının dahil olduğu sinir-bilimi alanında deneyim yaşatacak bir proje olacak. Anadol, metaverse projesini şu şekilde duyurdu; “Sevgili Dostlar, duyurmaktan çok heyecanlıyız: DATALAND-algı, varlık ve duyum arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayacak dünyanın ilk çok duyusal Metaverse projesi.”

DATALAND'e nasıl giriş yapılır?

DATALAND projesi ile Meta dünyasına gireceğini açıklayan Anadol binlerce kişiyi meraklandrdı. DATALAND'e katılmak için öncelikle bekleme listesinde yer alanız gerekiyor. DATALAND'ın bekleme listesine istiyorsanız https://dataland.art/ adresine giderek buradan gbekleme listesine kayıt oluşturmanız gerekiyor. Metaverse, temel olarak sanal bir dünya ve bu dünyaya AR / VR başlıklar ile giriş yapılabiliyor.

Metaverse nedir?

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanal evren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır. Metaverse'ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür.

Bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.