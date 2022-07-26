Dan Bilzerian kiminle evlendi? Dan Bilzerian karısı kim? Dan Bilzerian evlendi mi? Dan Bilzerian eşi kim oldu? sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf gündem oldu. Lüks hayatı ile dikkatleri üzerine çeken ABD'li poker oyuncusu Dan Bilzerian'ın evlendiği iddia edildi. Gelin ve damadın evlilik anlarına dair görüntülere binlerce yorum yapıldı. Kimileri bunun kurgu olduğunu düşünse de çifte mutluluk dileyenler de oldu. Peki Dan Bilzerian kimle evlendi, karısı kim?

Dan Bilzerian kiminle evlendi? Dan Bilzerian karısı kim? Dan Bilzerian evlendi mi? Dan Bilzerian eşi kim oldu? sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf gündem oldu. Lüks hayatı ile dikkatleri üzerine çeken ABD'li poker oyuncusu Dan Bilzerian'ın evlendiği iddia edildi. Gelin ve damadın evlilik anlarına dair görüntülere binlerce yorum yapıldı. Kimileri bunun kurgu olduğunu düşünse de çifte mutluluk dileyenler de oldu. Peki Dan Bilzerian kimle evlendi, karısı kim?

ABD'nin sosyal medya fenomenlerinden, hayatı ve özel yaşantısı ile sık sık gündeme gelen Dan Bilzerian'dan gelen bir kare herkesi şaşırttı. İnternet fenomeni ve realiti ünlüsü Dan Bilzerian'ın evliliğine dair bir kare paylaşıldı. Yanında gelinlik giymiş bir kadınla poz veren Dan Bilzerian'ın evlendiği iddia edildi.

Dan Bilzerian kiminle evlendi?

Dan Bilzerian'ın evliliği sosyal medyada ses getirdi. Binlerce kişi evlilik paylaşıma yorum yaptı. Sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Dan Bilzerian'ın da evlenmesi herkesi şaşırttı. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiğine dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Dan Bilzerian evlendi mi?

Dan Bilzerian'ın gerçekten evlenip evlenmediği bilinmiyor. Olayın bir mizansen olduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Dan Bilzerian eşi kim oldu?

Dan Bilzerian'ın eşinin kim olduğu henüz belli değil. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiğine dair henüz net bilgiler bulunmuyor.

Dan Bilzerian kim?

Daniel Brandon Bilzerian 7 Aralık 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi.

Dan Bilzerian internet medyasında ünlü olmuş Ermeni kökenli Amerikalı profesyonel poker oyuncusudur.

Dan Bilzerian, Paul Bilzerian ve Terri Steffen'in oğlu olarak, Florida'nın Tampa kentinde doğdu. Adam adında bir erkek kardeşi vardır. Ermeni asıllı babası, Wall Street'te başarılı bir kurumsal girişimciydi ve oğullarının her biri için büyük, güvenilir bir fon kurdu. Bilzerian 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, web sitesi TheDirty.com'un kurucusu Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzına bağlı ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.

Ekim 2016'da Amerikalı rapçi T-Pain, Dan Bilzerian'ın adını taşıyan bir şarkı çıkardı.