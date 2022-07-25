Dan Bilzerian kim? Dan Bilzerian evlendi mi? Dan Bilzerian kiminle evlendi? Dan Bilzerian'ın karısı (eşi) kim? ABD'li internet fenomeni ve poker oyuncusu olan Dan Bilzerian özel hayatına ilişkin görüntüleri ile sık sık ekranlarda yer alıyordu. Dan Bilzerian'dan gelen son haber ise sosyal medyada gündem oldu. Dan Bilzerian'ın evlendiği açıklandı. Evliliğe ait de görüntüler paylaşıldı. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiği ve karısının kim olduğu da sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Dan Bilzerian'ın eşi...

Dan Bilzerian kim? Dan Bilzerian evlendi mi? Dan Bilzerian kiminle evlendi? Dan Bilzerian'ın karısı (eşi) kim? ABD'li internet fenomeni ve poker oyuncusu olan Dan Bilzerian özel hayatına ilişkin görüntüleri ile sık sık ekranlarda yer alıyordu. Dan Bilzerian'dan gelen son haber ise sosyal medyada gündem oldu. Dan Bilzerian'ın evlendiği açıklandı. Evliliğe ait de görüntüler paylaşıldı. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiği ve karısının kim olduğu da sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Dan Bilzerian'ın eşi...

ABD'li ünlü internet fenomeni ve realiti ünlüsü Dan Bilzerian Türkiye'de sosyal medyada TT oldu. Sık sık özel hayatı ile gündeme gelen Dan Bilzerian'dan gelen son haber hekesi şaşırttı.

Dan Bilzerian evlendi mi?

Dan Bilzerian'ın evlendiği açıklandı. Evliliğe dair de görüntüler sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ancak evlilik fotoğraflarının bir kurgu olduğunu düşünenler de var.

Dan Bilzerian kiminle evlendi?

Dan Bilzerian'ın eşinin kim olduğu henüz belli değil. Dan Bilzerian'ın kiminle evlendiğine dair henüz net bilgiler bulunmuyor.

Dan Bilzerian kim?

Daniel Brandon Bilzerian 7 Aralık 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi.

Dan Bilzerian internet medyasında ünlü olmuş Ermeni kökenli Amerikalı profesyonel poker oyuncusudur.

Dan Bilzerian, Paul Bilzerian ve Terri Steffen'in oğlu olarak, Florida'nın Tampa kentinde doğdu. Adam adında bir erkek kardeşi vardır. Ermeni asıllı babası, Wall Street'te başarılı bir kurumsal girişimciydi ve oğullarının her biri için büyük, güvenilir bir fon kurdu. Bilzerian 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, web sitesi TheDirty.com'un kurucusu Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzına bağlı ağır uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.

Ekim 2016'da Amerikalı rapçi T-Pain, Dan Bilzerian'ın adını taşıyan bir şarkı çıkardı.