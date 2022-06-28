Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler Cüneyt Arkın nereye gömülecek? Cüneyt Arkın'ın mezarı nerede? Cüneyt Arkın nereye defnedilecek? sorularına yanıt aramaya başladı. 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın cenaze programı da belli oldu.

Yeşilçam bir usta ismini daha kaybetti. Türk sinemasında 400'e yakın filmde rol alan Cüneyt Arkın'nda gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Cüneyt Arkın 85 yaşında evinde kalbinin durması üzerine hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milyonları üzen ölüm haberi son dakika koduyla duyuruldu. Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenine ilişkin hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Cüneyt Arkın nereye gömülecek?

Cüneyt Arkın'ın ölümünün ardından sevenleri cenaze programına katılamak için cenazenin ne zaman ve nereye defnedileceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama usta oyuncunun ailesi tarafından yapıldı. Cüneyt Arkın için 30 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak. Cüneyt Arkın Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

Cüneyt Arkın'ın mezarı nerede?

Cüneyt Arkın'ın cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Zincirlikuyu Mezarlığı nerede?

Zincirlikuyu Mezarlığı, İstanbul'un Şişli ilçesinin Esentepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir Müslüman mezarlığı. Esentepe ile Levent arasında, bulunduğu Zincirlikuyu semtiyle aynı adı taşıyan mezarlığın bakımı ve işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Ana giriş kapısı Nispetiye Caddesi-Büyükdere Caddesi bağlantı yolu üzerindedir.