Cüneyt Arkın kaç filmde oynadı? Cüneyt Arkın kaç film çekti? Cüneyt Arkın hangi dizilerde oynadı? Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1937 yılında dünyaya gelen Cüneyt Arkın yokluk içinde büyüdü. Zorluklarla eğitim hayatına devam eden Cüneyt Arkın Tıp Doktoru oldu. 1963 yılında sinema artisti yarışmasında birinci olan Cüneyt Arkın 1964 Halit Refik'in Gurbet Kuşları ile sinema hayatına başlayan Cüneyt Arkın kariyerine 400 sinema filmi sığdırdı.

Cüneyt Arkın kaç filmde oynadı? Cüneyt Arkın kaç film çekti? Cüneyt Arkın hangi dizilerde oynadı? Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1937 yılında dünyaya gelen Cüneyt Arkın yokluk içinde büyüdü. Zorluklarla eğitim hayatına devam eden Cüneyt Arkın Tıp Doktoru oldu. 1963 yılında sinema artisti yarışmasında birinci olan Cüneyt Arkın 1964 Halit Refik'in Gurbet Kuşları ile sinema hayatına başlayan Cüneyt Arkın kariyerine 400 sinema filmi sığdırdı.

Türk sinemasının efsane oyuncularından olan Cüneyt Arkın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Cüneyt Arkın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. 7'den 70'e herkesin tanıdığı ve sevdiği Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi vatandaşları da üzdü. Cüneyt Arkın rolleri, karakterleri ile milyonlarca kişinin gönlüne taht kurdu.

Cüneyt Arkın kaç filmde oynadı?

Cüneyt Ardkın kariyeri boyunca 400'e yakın filmde rol aldı. Cüneyt Arkın "Dünyayı Kurtaran Adan, "Malkoçoğlu", "Karamurat" gibi filmlerle çocukların da aklına kazındı. Türk sinemasının kült filmlerinde yer alan Cüneyt Arkın ayrıca son zamanlarda bazı Türk dizilerinde de yer aldı. İşte Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlerden bazıları;

1963 Kaderin Mahkumları

1964 Gurbet Kuşları

1964 Şoför Nebahat ve Kızı

1965 Dudaktan Kalbe

1966 Malkoçoğlu

1968 Artık Sevmeyeceğim



1970 Battal Gazi Destanı

Cüneyt Arkın hangi dizilerde oynadı?

Cüneyt Arkın kariyerinde pek çok dizide de rol aldı. İşte Cüneyt Arkın'ın oynadığı diziler;

1986 Olacak O Kadar "Konuk" TRT 1

1989 Doktorlar 4 bölüm TRT 1

1992 Polis Komiser Kemal Teleon

1993 Merhamet TGRT

1994 Uyuşturucu TGRT

1995 Zirvedekiler Şahin Bey 18 bölüm Show

1995-1998 Bizim Ev Haşim Denizbey 101 bölüm TGRT

2000 Karate Can Kemal TGRT

2003 Serseri Şahin Kanal D

2005 Ölümüne Sevdalar Doğan Show

2005 Cennet Mahallesi "Konuk" Show

2008 Kırmızı Işık Ekrem 13 bölüm TRT 1

2011 Arka Sokaklar 5. sezonda Kanal D

2013 Harem FOX

2020-2021 Kuruluş Osman Aksakallılar Lideri 32 bölüm (Ara Ara oynamıştır.) atv .