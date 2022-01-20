Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi? Ahmet Melih Yılmaz kadın mı oldu? Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'da Timsah Celil'i canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali görenleri şaşırttı. Usta oyuncu Ahmet Melih Yılmaz sosyal medyadan yayınladığı son görüntülerde trans birey olduğunu artık saklamıyor. Ahmet Melih Yılmaz ''Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim' dedi.

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi? Ahmet Melih Yılmaz kadın mı oldu? Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur'da Timsah Celil'i canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali görenleri şaşırttı. Usta oyuncu Ahmet Melih Yılmaz sosyal medyadan yayınladığı son görüntülerde trans birey olduğunu artık saklamıyor. Ahmet Melih Yılmaz ''Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim" dedi.

Ünlü dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali görenleri şaşırttı. Kadın kıyafetleri ile fotoğraflarını paylaşan Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıkladı. Çukur dizisinde Timsah Celil'i canlandıran oyuncunun son görüntüsü oldukça şaşrıttı. Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi? Ahmet Melih Yılmaz kadın mı oldu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Ahmet Melih Yılmaz kadın mı oldu?

Ahmet Melih Yılmaz Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde oynadığı Timsah Celil karakteriyle tanındı. Radikl bir karar alan Ahmet Melih Yılmaz son görüntüsünü sosyal medyadan yayınladı. Trans birey olduğunu saklamayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi.

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet mi değiştirdi?

Sosyal medyadan da görüntülerini paylaşan Ahmet Melih Yılmaz paylaşımın altında ''Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi.'' notunu düştü., Bir paylaşımında ise "Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim." dedi.

İşte Ahmet Melih Yılmaz'ın son görüntüsü

Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Ahmet Melih Yılmaz 1989 yılında dünyaya geldi.

Ahmet Melih Yılmaz Türk tiyatro, sinema ve dizi oyncusu dur.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü mezunu. Deneyimli bir tiyatro oyuncusudur. Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği “Woyzeck Masalı” isimli tiyatro oyununda ki oyunculuk performansı ile çok sevildi.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı. 2015'te Hatırla Gönül dizisinde yer aldı, 2018'den itibaren Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırmaya başladı. Çukur dizisinden daha sonra ayrıldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rölünde yer almaktadır.

Ahmet Melih Yılmaz Diziler ve Filmleri

Gölgelerin İçinde (Sinema Filmi 2021)

Cam Tavanlar (Şinasi, TV Dizisi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Ahmet Melih Yılmaz Tiyatroları

Hep Sonradan / Oyuncu - 2019

Apaçi Gızlar / Müzik - 2016

Woyzeck Masalı / Oyuncu - 2015

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer) / Oyuncu - 2014

Tevaffuk (Yusuf ile Halit) / Oyuncu

Hep Sonradan / Oyuncu

Kuyu / Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi / Oyuncu / Yönetmen

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar / Oyuncu .