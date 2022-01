Çöpten biber toplayan tantunici hangisi, nerede? Kadıköy'de çöpten biber toplanan tantuni restoranı adı ne? Sosyal medyada ve haber sitelerinde dolaşan bir video izleyenlerin midesini bulandırdı. Kadıköy'de ünlü bir tantunicide çekildiği iddia edilen görüntülerde müşterilerden arda kalan biberler çalışanlara toplatılıyor ve müşterilere yeniden servis edileceği söyleniyor. İzleyenleri şok eden görüntülerden sonra vatandaşlar dışarıda yemek yerken bir kez daha düşünecek.

Gıda terörü ne yazık ki çoğu zaman farkında olmadan insanlara uygulanıyor. Son yaşanan olayda ise çöpten biberler toplanarak müşterilere servis edileceği söyleniyor. Kadıköy'de meşhur tantunicide yaşana olay akıllara durgunluk verecek cinsten.

İşletme sahibinin görüntülerde, “Yere düşen etleri geri koyun, israf oluyor. Bunlar ısırılmamış bile. Tekrar yıkatacağız, niye çöpe atalım?" demesi de olayın vahamatini bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüntülerin sosyal medayada yayılmasından sonra işletme sahibi de bir açıklama yaparak görüntülerin işten ayrılan eskiçalışanlar tarafından çekildiğini açıkladı.

Kadıköy'de bir tantunicinin çöpe atılan turşu biberleri müşterilere yeniden servis edilmesi için çalışanlara toplattığı ortaya çıktı.



Tantuni nedir?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir. Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır. Yapılışı ise normal tantuniyi lokma halinde dilimleyip üzerine isteğe göre süzme yahut normal yoğurt dökerek toz biberli kızarmış yağı ekleyip servis etmektir. Mersin Tantunisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. .