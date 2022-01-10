Çocuklarda obezite neden oluyor?

Sağlıksız ve hızlı bir şekilde tüketilen fast food besinlerin yemek kültürümüze iyiden iyiye yerleşmesi, özellikle çocuklara yönelik sağlıksız besinlerin yaygın bir hale gelmesi, çocukluk döneminde obezite probleminin yaşanma oranını artırmıştır. Peki çocuğun obez olduğu nasıl anlaşılır? Çocuklarda obezite neden olur? Çocuklarda obezite nasıl tedavi edilir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Günümüzde çocukların elektronik aletler başında hareketsiz zaman geçirme süresinin artması, sağlıksız ve hızlı tüketilen besinlerin yemek kültürümüzde daha çok yer edinmesi çocuklarda obezitenin yaygınlaşmasını tetikledi.

Çocuğun obez olduğu nasıl anlaşılabilir?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da obezite, boy-kilo endeksi ile belirlenmektedir. Uzman doktorlar tarafından ölçülen boy-kilo endeksi ile persentil hesaplaması yapılır ve büyüme tablosunda elde edilen endekse göre değerlendirilir.

Çocuklarda obezite neden oluşuyor?

Aşırı ve sağlıksız beslenme obeziteye neden olan temel unsurlardandır. Yanlış beslenme alışkanlıklarının yanı sıra hareket azlığı ve alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması çocuklarda obeziteye sebep olur. Tüm obezite örnekleri içerisinde küçük bir bölümü temsil ediyor olsa da bazı durumlarda genetik ve hormonal bozukluklar da obeziteye neden olabilir.

Çocuklarda obezite nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda görülen obezitenin tedavisi yetişkinlere göre çok daha hassas ve dikkatli uygulanması gereken bir süreçtir. Gelişim dönemini henüz tamamlamamış olan çocukların obezite tedavisi sırasında, çocukların alması gereken besinlerden uzak tutulmaması ve tedavinin bir uzman yardımı eşliğinde yapılması önemlidir.

Obezite tedavisinin temel amacı vücuda alınan kalori miktarını azaltırken, vücut tarafından harcanan kalori miktarını artırmaktır. Çocukların günlük aktiviteleri, yetişkinler kadar kontrol edilebilir değildir. Bu yüzden tedavi sürecinde uygulanacak diyetin mutlaka bir uzman diyetisyen eşliğinde planlanması gerekir. Her çocuğun kendine ve kendi günlük rutinine uygun olacak bir diyet menüsü vardır. Ebeveynlerin bu diyete uyulması konusunda göstereceği titizlik, tedavinin başarısını etkileyecektir. Sadece diyet uygulanması yeterli olmayacağı için ebeveynlerin çocukları için planlanan ekstra kalori yakıcı aktivitelerde çocuklara rehberlik etmesi ve bu aktivitelerin doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlaması gerekir. Ayrıca çocuklarda obezite tedavisi sürecinde ilaç tedavisi veya cerrahi müdahalelere yer verilmemektedir.

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