Çocuğun düz taban olup olmadığını anlamak için...

Ayakların düz taban olma durumu doğuştan da olabilir sonradan da. Peki çocuğumuzun düz taban olup olmadığını nasıl anlayacağız? Düz taban olma durumu iyileşir mi? Düz taban olmak kötü bir şey mi? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Düz tabanlık pes planus olarak da isimlendirilir. Düz tabanlık durumunda ayaktaki kemik ve eklem dokularının belirli bir düzen ve kaviste kalmasını sağlayan bağ, tendon ve kas yapıları çeşitli nedenlere bağlı olarak zayıflaması sonucu ayak kavisi kaybolur ve düzleşir. Düz tabanlık tek bir ayakta da iki ayakta birden de görülebilir.

Düz taban insanlar uzun süre ayakta kalınca veya hareket edince ciddi ağrılar yaşayabilir. Düzleşen kemik dokuları aşınabilir. Ayrıca ayak yapılarında sakatlanma ve hasarlar oluşabilir. Bu yüzden çocuklarda düz tabanlık gelişmeden önce önlem alınması gerekir.

Düz tabanlık hangi belirtiler gösterir?

Düz tabanlıkta ayak tabanında ve topukta ağrı, ayak tabanında şişme ve ödem toplama, kısıtlı ayak hareketi, ayakta kızarma, ayakta uyuşma ve hissizlik, bacakta ve uylukta ağrı, yürüyünce yorulma görülür.

Çocuğun düz taban olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Çocuğunuzun ayağı yere normalden daha fazla temas ediyorsa düz taban olduğu söylenebilir. Fakat 3 yaşına kadar tüm çocuklar düz tabandır. Ayaktaki yağ tabakası eridikçe ayağın gerçek şekli ortaya çıkar.

Çocuklarda iki çeşit düz tabanlık oluşabilir. Esnek düz tabanda çocuk parmak ucundayken ayak kavisi görünür fakat ayağının üzerine basında kavis ortadan kaybolur. Sert düz tabanlıkta ise çocuğun ayağında hiçbir şekilde kavis gözükmez.

Düz taban iyileşebilir mi?

Eğer bireyde düz taban olmaya bağlı bir ağrı veya zorlanma yoksa tedaviye gerek yoktur. Küçük yaşlarda düz tabanlıkta egzersizle tedaviye başlanır. Daha sonra tabanlık kullanılarak ayağa olması gereken şekil verilmeye çalışılır. Düz tabanlık çok ileri durumdaysa cerrahi operasyon gerekebilir.

Düz taban olmak kötü bir şey mi?

Düz tabanlıkta genellikle kas ve kemik ağrıları, ayakta şişme görülebilir. Ayrıca bireyin ayakkabıları da düz tabanlığa bağlı olarak çabuk deforme olur. Birey yürürken çabuk yorulabilir ve denge problemleri yaşayabilir. Fakat düz taban tedavisi olan bir durumdur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.