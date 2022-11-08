Cihan Kolivar ne dedi? Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı? Katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar polisler tarafından gözaltına alındı. Ekmeği aptal toplumların gıda maddesi olarak tanımlamıştı. Kolivar açıklamasının devamında 'o yüzden 20 yıldır başımızdakiler bizi yönetiyor.' demişti. Skandal açıklama sosyal medyada da büyük tepkilere neden olmuştu.

Cihan Kolivar ne dedi? Cihan Kolivar neden gözaltına alındı? Tutuklandı mı? Katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar polisler tarafından gözaltına alındı. Ekmeği aptal toplumların gıda maddesi olarak tanımlamıştı. Kolivar açıklamasının devamında "o yüzden 20 yıldır başımızdakiler bizi yönetiyor." demişti. Skandal açıklama sosyal medyada da büyük tepkilere neden olmuştu.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar skandal açıklamasının ardından gözaltına alındı.

Cihan Kolivar neden gözaltına alındı?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle “Türk milletini alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alındı.

Cihan Kolivar ne dedi?

Cihan Kolivar hem ekmeği hem de Türk toplumunu aşağılayan açıklamalara imza attı. Cihan Kolivar "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir." ifadesini kullandı. Sunucunun durumu düzeltmesine müsade etmeyen Cihan Kolivar "Türkiye'de ekmek için kişi başı tüketim 210 KG. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." dedi. Bu sözlerin ardından Cihan Kolivar'a büyük tepki gösterildi. Cihan Kolivar son gelen bilgilere göre gözaltına alındı.

Cihan Kolivar'ın sosyal medya payalaşımları

Cihan Kolivar'ın daha önceki paylaşımları da ortaya çıktı. İşte Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sosyal medya paylaşımları...

Cihan Kolivar kimdir?

Cihan Kolivar Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanıdır. 7 Nisan 1976'da Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Cihan Kolivar uzun yıllar ekmek üretimi ve fırınvılık alanında çalışmıştır.

Cihan Kolivar son zamanlarda ekmeğe zam çağrısı ile gündeme geldi. Kolivar ekmeğin İstanbul'da 7.5 TL olabileceğini açıklamıştı.

Kolivar "İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ama fırıncılar cezayı da göze alarak yüzde 50 zamma hazırlanıyor." dedi.