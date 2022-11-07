Cihan Kolivar kimdir? Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ne dedi?

İstanbul'da son zamanlarda ekmeğe yüklü oranlarda zam geleceği söylentileri iyiden iyiye artmaya başladı. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz.' dedi. Kolvar ayrıca katıldığı bir televizyon programında skandal ifadelerde bulundu. Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel gıda maddesi olduğu söyledi ve 'İşte o yüzden 20 yıldır başımızdakiler bizi yönetiyor.' dedi. Bu açıklamaların ardından Cihan Kolivar'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Enerji ürünlerine, doğalgaza, kömüre, oduna gelen yüklü zamların ardından bir de un ve maya fiyatlarına zam yapılması ekmek üreticilerini oldukça zor duruma soktu. Ekmepe zam gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden fırıncılar yüksek kira ve enerji fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını bahsetti. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar da yaptığı açıklamada İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7,5 TL çıkabileceğini belirtti. Kolivar ayrıca ekmek ile ilgili de skandal ifadelere imza attı.

Cihan Kolivar kimdir?

Cihan Kolivar 7 Nisan 1976'da Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

Cihan Kolivar uzun yıllar ekemk üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Fırıncılık alanında uzun yıllar iş deneyimine sahiptir.

Ekrem Üreticileri Sendikası Başkanı olarak meslek hayatına devam eden Cihan Kolivar ekmek üreticilerinin sorunlarına dair zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Kolivar son olarak ekmeğe yeni bir zam geleceğinin altını çizdi.

Kolivar gündem olan açıklamasında "İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7,5 TL'ye çıkabilir. Aslında zam yetkisi Fırıncılar Odası ya da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ama fırıncılar cezayı da göze alarak yüzde 50 zamma hazırlanıyor. Çünkü elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından ayakta durmakta zorlanıyorlar. Bir de bunun üstüne mayaya gelen yüzde 40'lık zam fırıncıların sabrını taşırdı. Fırıncılar, en azından elektrik tarifelerinde sanayi yerine konut tarifesi istiyorlar." dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ne dedi?

Bir televizyon kanalında ekmek fiyatlarına dair açıklamalarda bulunan Cihan Kolivar'dan skanda ifadeler geldi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıklamasında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir işte o yüzden 20 yıldır başımızdakiler bizi yönetiyor." dedi. Bu açıklamanın ardından Cihan Kolivar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

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