Çiğ süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Süt fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Çiğ süte zam mı geldi? Ekim ayında süt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu. Satıcı kadar tüketicinin de dikkatini çeken konu için açıklama geldi. Peki 1 litre süt ne kadar oldu? Süt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Zam ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

Ekim ayında süt fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu. Satıcı kadar tüketicinin de dikkatini çeken konu için açıklama geldi. Peki 1 litre süt ne kadar oldu? Süt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Zam ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

Çiğ süte zam mı geldi?

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatı hakkında;

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

1 litre süt ne kadar oldu?

USK'nin açıklamasından sonra süt fiyatları merak edildi. Şu an için zammın net tutarı belli olmadığı için, litre sütün de ne kadar olduğu henüz netleşmedi. Detaylar bekleniyor.

Süt fiyatlarına ne kadar zam geldi?

Yapılan zam açıklamasından sonra, fiyatların netleşmesi için gözler USK'ye çevrildi. Ortalama 1,50 TL civarında olacağı düşünülen süt zammı henüz netleşmedi.

Kutu sütler de zamlanacak mı?

Çiğ süt fiyatlarının artmasıyla kutu süt fiyatlarında da bir artış yaşanması bekleniyor.