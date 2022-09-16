Çiğ süte ne kadar zam geldi? Çiğ süt zammı kaç TL? 2022 Ekim çiğ süt zammı

Çiğ süte ne kadar zam geldi? Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarında zamma gidileceğini açıkladı. Peki ama çiğ süte ne zaman zam gelecek? Çiğ süt zammı kaç TL? 2022 Ekim çiğ süt zammı ve merak edilen detaylar.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarında zamma gidileceğini açıkladı. Peki ama çiğ süte ne zaman zam gelecek? Çiğ süt zammı kaç TL? 2022 Ekim çiğ süt zammı ve merak edilen detaylar.

Çiğ süte ne kadar zam geldi?

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatı hakkında;

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

Çiğ süt hakkında

Çiğ süt, pastörize edilmemiş süttür. Çiğ sütün savunucuları, daha iyi lezzet, daha iyi beslenme ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşturulması dahil olmak üzere tüketiminin faydaları olduğu araştırmalarla sabittir. .