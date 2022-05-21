CHP mitingine kaç kişi katıldı? CHP Maltepe mitinginde kaç kişi vardı? CHP mitinginde kaç bin kişi geldi? Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs Cumartesi İstanbul Maltepe miting alanında Milletin Sesi mitingi ile partililerle buluştu. Türkiye'nin 81 ilinden gelen partililer mitin alanını doldurdu. Mitingde vatandaşın geçim derdi Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Partililer CHP'nin mitingin kaç bin kişinin katıldığı sorusuna yanıt aramaya başladı.

CHP mitingine kaç kişi katıldı? CHP Maltepe mitinginde kaç kişi vardı? CHP mitinginde kaç bin kişi geldi? Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs Cumartesi İstanbul Maltepe miting alanında Milletin Sesi mitingi ile partililerle buluştu. Türkiye'nin 81 ilinden gelen partililer mitin alanını doldurdu. Mitingde vatandaşın geçim derdi Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildi. Partililer CHP'nin mitingin kaç bin kişinin katıldığı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'da yapmayı planladığı Milletin Sesi mitingi Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilemesi üzerine ani bir kararla İstanbul'a alınmıştı. Partililer 21 Mayıs'ta Matepe miting alanını doldurdu. Mitinge Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu CHP'li büyükşehir belediye başkanları katıldı. Belediye Başkanları kalabalıklar tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından da Canan Kaftancıoğlu alkışlarla kürsüye davet edildi. Vatandaşların söz alarak başladığı "Milletin Sesi Mitingi" daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla devam etti. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasına inerek dinledi.

CHP mitingine kaç kişi katıldı?

CHP'nin Maltepe'de yapılan mitinginden gelen fotoğraflar oldukça tartışıldı. Mitinge kaç kişinin katıldığı yönünde arklı görüşler gelmeye başladı. Odatv'nin iddiasına göre CHP'nin mitingine 600 bin kişi katıldı.

CHP Maltepe mitinginde kaç kişi vardı?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Tespitlerimize göre bugün mitinge yaklaşık 600 bin kişi katıldı” denildi.

CHP Maltepe mitinging alanına kaç bin kişi katıldı?

21 Mayıs Maltepe mitingine yapılacak olan CHP mitingine yüz binlerce kişini katılması bekleniyordu. Mitinge katılımın 400 binin üzerinde olacağı partililer tarafından ifade ediliyordu. CHP mitingine katılım sayısı konusunda resmi açıklama henüz gelmedi.

Maltepe miting alanı kaç kişilik?

Maltepe Parkı, İstanbul Anadolu yakası Maltepe sahilinde 400 metre genişliğinde ve 3,5 kilometre uzunluğunda 1 milyon 200 bin metrekarelik alana yapılan dolgunun ardından oluşturuldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 2018 yılında miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıklamıştı.

Gündemde hayat pahalılığı vardı

Mitingde konuşan CHP Lideri Kemel Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hayat pahalılığı vardı. Kılıçdaroğlu, dalet, sağlık, düzensiz göç, dış politika gibi konularda hükümeye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Kılçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmda şunları dile getirdi; "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yaklaşık 5 yıl önce milletle birlikte yürümüş ve bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin demiştik. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında sokaklarında, özgürce kucaklaşacağız."

"Bizi özgürce eleştireceksiniz"

"Biz CHP olarak fikri hür, vicdanı hür bir ülke istiyoruz. Ülkeye, hak ve adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bizi özgürce eleştireceksiniz. Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere suikast hazırlıkları biz bunlarla kavga edeceğiz. Bu haklı davamızın önünü kesmek için güvensizlik ortamı oluşturmak istiyorlar ama biz kazanacağız"

"Milyonlarca aile ağır şartlarda geçinemiyor"

"Ekonomik krizin acı gerçeklerini dinlediniz. Bu hakka hukuka sırt çevirmenin sonucudur. Adaletsiz yönetimin sonucudur. Milyonlarca aile ağır şartlarda geçinemiyor. Onlar emekliye bayram ikramiyesini dahi çok görüyorlar. En önemlisi gençlerimizi kaybediyoruz. Yurt dışına çıkıyorlar."

.