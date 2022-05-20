CHP İstanbul mitingi saat kaçta? 21 Mayıs 'Milletin Sesi' mitingi nerede yapılacak? CHP mitingi saat kaçta başlayacak? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da düzenleyeceği 'Milletin Sesi' mitinginin hazırlıkları devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesini ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan mitingin ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacağı partililer tarafından merak ediliyordu. İşte İstanbul CHP mitingine dair detaylar...

CHP İstanbul mitingi saat kaçta? 21 Mayıs "Milletin Sesi" mitingi nerede yapılacak? CHP mitingi saat kaçta başlayacak? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da düzenleyeceği "Milletin Sesi" mitinginin hazırlıkları devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesini ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan mitingin ne zaman saat kaçta ve nerede yapılacağı partililer tarafından merak ediliyordu. İşte İstanbul CHP mitingine dair detaylar...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Aynı zamanda Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. CHP karar sonrası Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da yapılacağını açıklamıştı.

CHP İstanbul mitingi saat kaçta?

Bursa'dan İstanbul'a kaydırılan ‘Milletin Sesi' mitingi 21 Mayıs'ta yapılacak. Canan Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, miting için İstanbul'u tercih etti. Mitingin başlama saatinin 18.00 olduğu açıklandı.

21 Mayıs "Milletin Sesi" mitingi nerede yapılacak?

CHP'nin 21 Mayıs Cumartesi günü yapacağı İstanbul mitingi Maltepe'de olacak. Miting saat 18.00'de başlayacak.

Kaftancıoğlu ne kadar hapis yatacak?

Kaftancıoğlu'nun, cezaevine prosedür gereği giriş yapması ardından serbest kalması bekleniyor. 2020 yılında çıkarılan infaz indirimi düzenlemesinden yararlanacak olan Kaftancıoğlu aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde kalmayacak. Canan Kaftancıoğlu'nun, kapalı cezaevine girdikten sonra, doğrudan denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edilmesi gerekiyor.