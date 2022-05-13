CHP İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Mayıs CHP İstanbul mitingi hangi tarifte? Miting saat kaçta başlayacak? Cumhuriyet Halk Partisi İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada Yargıtay kararını açıkladı. 9 sene önce atmış olduğu tweetler nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Bunun üzerine İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

CHP İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak? Mayıs CHP İstanbul mitingi hangi tarifte? Miting saat kaçta başlayacak? Cumhuriyet Halk Partisi İstabul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada Yargıtay kararını açıkladı. 9 sene önce atmış olduğu tweetler nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Bunun üzerine İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda Bursa'da yapılması planlanan mitingin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Bu karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.

CHP İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak?

Yargıtay Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onanmış oldu. Bu kararın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu Bursa mitinginin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Mayıs CHP İstanbul mitingi hangi tarifte?

CHP Bursa İl Başkanlığı Bursa mitinginin İstanbul'a alındığını duyurdu. Sosyal medayadan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Milletin Sesi mitingi, 21 Mayıs tarihinde Bursa'da değil, İstanbul'da yapılacak."

21 Mayıs CHP İstanbul mitingi nerede, saat kaçta başlayacak?

CHP İstanbul mitinginin nerede yapılacağı henüz netleşmedi. Karar daha yeni alındı. Miting alanı ve saati ilereyen günlerde duyurulacak.