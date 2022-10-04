CHP başörtüsü teklifi maddeleri | CHP Başörtüsü teklifinde neler var? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yayınladığı bir videoda başörtüsü sorunu ile ilgili partisinin kanun teklifi vereceğini açıklamıştı. Bugün ise CHP'li Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklif' TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP başörtüsü teklifi maddeleri de belli oldu. Peki CHP başörtüsü teklifi maddeleri neler, kanun teklifi içeriğinde neler var?

CHP başörtüsü teklifi maddeleri | CHP Başörtüsü teklifinde neler var? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yayınladığı bir videoda başörtüsü sorunu ile ilgili partisinin kanun teklifi vereceğini açıklamıştı. Bugün ise CHP'li Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklif" TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP başörtüsü teklifi maddeleri de belli oldu. Peki CHP başörtüsü teklifi maddeleri neler, kanun teklifi içeriğinde neler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından duyurulan başörütüsü kanun teklifi bugün CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunudu. Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi hakkında detaylar da ortaya çıktı. Kanun teklifinin içeriği ve maddeleri merak ediliyordu. 3 maddeden oluşan kanun teklifine CHP ve AK Parti'li siyasilerden de "oy devşirme" tepkisi gelmişti. Peki CHP başörtüsü teklifi maddeleri neler?

CHP başörtüsü teklifi maddeleri

1. Madde: Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

2. Madde: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3. Madde: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CHP Başörtüsü teklifinde neler var?

Teklifle, Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleme gerçekleşecek. Kanuna, başörtüsü takmak isteyenlere serbestlik veren bir madde eklenecek.

CHP'nin başörtüsü teklifine MHP'den sert yanıt

Devlet Bahçeli "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın" ifadelerini kullandı.