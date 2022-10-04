CHP başörtüsü teklifi nedir? CHP başörtüsü kanun teklifi maddeleri neler? CHP başörtüsü teklifi içeriği ne? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoda başörtüsü konusu ile ilgili kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Kanun teklifinin içeriği ve maddeleri belli oldu. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki CHP Başörtüsü kanun teklifi maddeleri neler, kanun teklifi içeriğinde ne var?

CHP başörtüsü teklifi nedir? CHP başörtüsü kanun teklifi maddeleri neler? CHP başörtüsü teklifi içeriği ne? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoda başörtüsü konusu ile ilgili kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Kanun teklifinin içeriği ve maddeleri belli oldu. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Peki CHP Başörtüsü kanun teklifi maddeleri neler, kanun teklifi içeriğinde ne var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün kıuafet kanunu ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. AK Parti ve CHP'den ise bu açıklamaya tepki gelmişti. CHP Başortüsü teklifi maddeleri de belli oldu.

CHP başörtüsü kanun teklifi maddeleri neler?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün duyurduğu başörtüsü kanun teklifinin maddleri belli oldu. İşte CHP Başörtüsü teklifi maddeleri;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

CHP başörtüsü teklifi nedir?

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını bildirmişti. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün yayınladığı bir videoda şunları söyledi: "Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı" dedi. Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine tepki gösterdi. MHP lideri, "Bu mesele 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş meseledir. Şimdi helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur. MHP, geçmiş dönemde vermiş olduğu meclis kararının arkasında durur, yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın" dedi. .