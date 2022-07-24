CHP Balıkesir mitingine kaç kişi katıldı? CHP Balıkesir mitingine kaç kişi geldi? CHP mitingine katılan sayısı kaç? Cumhuriyet Halk Partisi Milletin Sesi mitinglerine devam ediyor. Son olarak 24 Temmuz'da Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda yapılan mitinge katılım oldukça fazlaydı. Miting alanını dolduran partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kulak verdi. CHP'nin Balıkesir Mitingine kaç kişinin katıldığı ise merak konusu oldu.

CHP Balıkesir mitingine kaç kişi katıldı? CHP Balıkesir mitingine kaç kişi geldi? CHP mitingine katılan sayısı kaç? Cumhuriyet Halk Partisi Milletin Sesi mitinglerine devam ediyor. Son olarak 24 Temmuz'da Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda yapılan mitinge katılım oldukça fazlaydı. Miting alanını dolduran partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kulak verdi. CHP'nin Balıkesir Mitingine kaç kişinin katıldığı ise merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletin Sesi mitinglerinde bu kez Balıkesir'deydi. 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayan miting alanın saatler öncesinden dolmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemleriyle miting alanına giren vatandaşlar kısa sürede alanın dolmasıyla mitinge kaç kişi katıldığını merak etmeye başladı. Balıkesir'de meydanları dolduran kalabalık CHP liderinin açıklamalarını coşkuyla dinledi.

CHP Balıkesir mitingine kaç kişi katıldı?

24 Temmuz Pazar günü Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanında yapılan mitinge partililerin ve vatandaşların katılımı oldukça fazlyaydı. Alınan gilbilere göre mitinde on binlerce kişi katıldı. Mitinge katılıma dair henüz net ve resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde konuya dair resmi bir rakam gelirse haberimizi güncelleyeceğiz.

CHP Balıkesir mitingine kaç kişi geldi?

CHP seçim hazırlıklarına başladı. Miting marotonuna başlayan CHP'de Milletin Sesi mitinglerine devam ediliyor. Bu kez Balıkesir'de yapılan mitinge katılım çok fazlaydı. CHP Balıkesir Milletin Sesi mitingine kaç kişinin katıldığına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

"Herkes hak, hukuk, adalet diyor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bazıları; Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda. Kimliği, inancı ne olursa olsun vatanına ve bayrağına bağlı herkesin kucaklaşması lazım. Vatanına ve bayrağına bağlı herkesin başımızın üstünde yeri var. Beş cente muhtaç bir Türkiye gerçeği var bugün. Türkiye kanla gözyaşıyla kuruldu. Bu gerçekten yola çıkmamız lazım. Bu ülkenin bir itibarı, bir saygınlığı var. Bütün mazlum milletlere örnek olma pozisyonu var. Devletin dini adaletse adaleti yeniden getirmek zorundayız. Hangi görüşten olursa olsun herkes hak, hukuk, adalet diyor. Bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti mutlaka getireceğiz.