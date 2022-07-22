Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik? Kuva-i Milliye Meydanı'na kaç kişi sığar? Kuvayı Milliye Meydanı kaç kişiyle dolar? Balıkesir'in en önemli meydanlarının başında gelen Kuvayı Milliye Meydanı pek çok etkinlik, konser ve mitinge ev sahipliği yaptı. Milli mücadelenin en önemli kentlerinden biri olan Balıkesir'de yer alan Kuvayı Milliye Meydanı'nın kaç kişilik olduğu da merak edilen konular arasında.

Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı kaç kişilik? Kuvayı Milliye Meydanı'na kaç kişi sığar? Kuvayı Milliye Meydanı kaç kişiyle dolar? Balıkesir'in en önemli meydanlarının başında gelen Kuvayı Milliye Meydanı pek çok etkinlik, konser ve mitinge ev sahipliği yaptı. Milli mücadelenin en önemli kentlerinden biri olan Balıkesir'de yer alan Kuvayı Milliye Meydanı'nın kaç kişilik olduğu da merak edilen konular arasında.

Balıkesir'in en bilindik meydanlarından biri olan Kuvayi Milliye Meydanı'nda kent etkinlikleri, organizasyonlar, konserler ve mitingler düzenleniyor.

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı kaç kişilik?

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nın on binlerce kişilik olduğu ifade ediliyor ancak meydanın tam olarak kaç kişik olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'na nasıl gidilir?

Kuvayi Milliye Meydanı Balıkesir'in merkezinde yer alıyor. Meydana otobüslerle ulaşmak oldukça kolaydır. Kuvai Milliye Meydanına G1, T5, T6-A otobüsleri ile ulaşım mümkündür.

Balıkesir'de Kuva-i Milliye

İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919 tarihinde Balıkesir'e gelen işgal haberi büyük heyecana yol açar. Önce Belediyede daha sonra ise Okuma Yurdu'nda toplantılar yapılır. İşgali protesto için itilaf devletleri temsilcilerine telgraflar çekilir. Zarbali Hulusi Bey'in evinde yapılan gizli toplantılardan sonra Alaca Mescid' te daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırılır.

19 Mayıs günü ikindi namazından sonra kalabalık bir cemaat mevlit okuma bahanesiyle gizlice toplanır. Mevlit okunması bitince Karesi Mebusu Vehbi (Bolak) Bey ayağa kalkarak cemaata hitaben bir konuşma yapar. Konuşmasında İzmir'deki faciaların Balıkesir'in başına gelmemesi için bir Redd-i İlhak Cemiyeti kurulması gerektiğini belirtir.

Diğer konuşmalardan sonra her türlü kararı almaya yetkili kırk bir kişi belirlenerek toplantı sona erer. Seçilenler: 1) Karesi Meb'usu Vehbi Bey, 2) Siverek Meb'usu Vehbi Bey, 3) Belediye Reisi Keçeci Hafız Mehmet Emin Bey, 4)Müftü Nennicizade Abdullah Efendi, 5) Abdülgafur Efendi, 6) Zarbali Hulusi Bey, 7) Tireli Sabri Bey, 8) Dâvâvekili Sadettin Bey, 9)Kocabıyık Mehmet Bey, 10)Abdüsselâmzâde Cemil Efendi, 11) Arap Sadettin Bey, 12) Beypazarlı Hafız Mehmet Efendi, 13) İbrahim Bakir Efendi, 14) Kuyumcuzade Ali Efendi, 15) Abdülaziz Mecdi Efendi oğlu Ahmet Nur Bey, 16) Dâvâvekili Said Bey, 17) Ocakîzade Talat Bey, 18) Eski Nüfus Müdürü Hakkı Bey, 19) Marmara Nahiyesi Müdürü İsmail Hakkı Efendi, 20) Giritlizâde Muhittin Bey, 21)Ahmet Vehbi Bey, 22) Gönenli Osman Bey, 23) Kunduracı Nuri Usta, 24) Dâvâvekili Süleyman Sadi Bey, 25) Lâz Hacı Mustafa Efendi, 26) Hoca Asım Efendi, 27) Budakzade Hafız İsmail Efendi (Melekzade Hacı Hafız Mehmet Efendi), 28) Hafız Eminiddin Efendi, 29) Hafız Haydar Efendi, 30) Muzaffer Efendi, 31) Emekli Binbaşı Ahmet Bey, 32) Alaybeyi Rıza Bey, 33) Kadizade Mustafa Efendi (Hoca Süleyman Vehbi Efendi), 34) Yörük İbrahim Efendi, 35) Keşkekzade Hacı Eşref Efendi, 36) Yırcalızade Şükrü Efendi, 37) Basribeyzâde Şevki Bey, 38)Somalı Hacı Hafız Kazım Şükrü Efendi, 39)Silahçı Şevki Bey, 40) Arnavut Rasim Bey, 41) Hacı Kamil Efendi.

Silahlı mücadele kararının alındığı bu toplantı Balıkesir Kuva-yi Milliyesi'nin ilk ve en önemli temel taşıdır. Her şey buradan doğmuş, bir yıldan fazla devam eden Balıkesir ve bölgesi direnişi bu kararın sonucu olmuştur. .