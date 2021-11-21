Chia tohumu nasıl tüketilmeli?

Son yıllarda adını çok daha sık duymaya başladığımız chia tohumunu nasıl tüketmemiz gerektiğini gelin birlikte öğrenelim...



Chia tohumu vücuda birçok fayda sağlar. Ana vatanı Güney Amerika olan Salvia hispanica bitkisinin tohumları chia tohumu olarak adlandırılır. Maya dilinde 'güç' anlamına gelen chia, Aztekler tarafından günde bir kaşık tüketilir ve bu sayede bir gün boyunca tok kalınırmış.

Chia tohumu nasıl kullanılmalı?

Chia tohumu sıvının içinde bekletilerek, öğütülerek ve çiğ halde tüketilebilir.

Chia tohumu en sık bir sıvının içinde bekletilerek tüketilir. Sıvı olarak inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü, yoğurt ve su kullanılabilir. Bu sıvıların içerisinde chia tohumları bekletilirse şişer ve sıvıyı içine çeker. Chia tohumları böylelikle jel kıvam alır ve tüketilir.

Chia tohumu çiğ olarak da tüketilebilir. Keten tohumu gibi chia tohumları da salatalara, tatlıların üzerine, yemeklerinizin içerisine ilave edilip tüketilebilir. Ayrıca smoothielerin içerisine de onu ekleyebilirsiniz.

Chia tohumlarını blenderdan veya kahve makinesinden geçirerek toz haline getirip öyle tüketebilirsiniz. Öğütülmüş chia tohumunu tatlıların içerisine koyabilir, çayını demleyebilir, yemeklerin üzerine, salatalara, smoothielere koyarak tüketebilirsiniz.

Chia tohumlarını et yemeklerinin üzerine serpebilirsiniz. Ekmek hamuruna da ilave edebilirsiniz.

Chia tohumu tok mu tutuyor?

Chia tohumu bir sıvı içerisine konduğunda şişer ve jel kıvamını alır. Aynı zamanda içerisinde birçok vitamin, antioksidan ve protein vardır. Dolayısıyla chia tohumunu tükettiğimiz zaman uzun süre açlık hissetmez ve tok kalabiliriz. Bu yüzden chia tohumu zayıflamak isteyen insanlar tarafından sık sık kullanılır. Ayrıca kas gelişimine destek olması yüzünden sporcular da chia tohumunu tercih etmektedir.

Muzlu chia puding nasıl hazırlanır?

Muzlu chia puding hazırlamak için iki su bardağı badem sütü, altı çorba kaşığı chia tohumu, bir tane muz, bir çay kaşığı, vanilya özütü, bir çorba kaşığı bal temin edin.

Bir kabın içerisine sütü ve chia tohumlarını ekleyip karıştırın. Üzerini kapatıp dolapta bekletip chia tohumlarının jel kıvamına gelmesini sağlayın. Kıvam alan karışımı dolaptan çıkarın, içerisine bal ve vanilya özütü ve ezdiğiniz muzu ekleyip karıştırın. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.