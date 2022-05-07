Chelsea satıldı mı? Chelsea'nin sahibi kim oldu? Chelsea'yi kim aldı? Chelsea ne kadara, kime satıldı? Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Chelsea kulübü satıldı. Bir süredir Rus iş insanı Roman Abramoviç kulğbün satışı için görüşmeler yürütüyordu. Gelen son bilgilere göre Premier Lig'in güçlü takımı Chelsea ABD'li iş insanı Todd Boehly'e satıldı. Todd Boehly'in kim olduğu spor dünyası tarafından merak edilmeye başlandı. Todd Boehly geçtiğimiz yıllarda da Chelsea kulübünü satın almak için teklif vermişti.

Chelsea satıldı mı? Chelsea'nin sahibi kim oldu? Chelsea'yi kim aldı? Chelsea ne kadara, kime satıldı? Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Chelsea kulübü satıldı. Bir süredir Rus iş insanı Roman Abramoviç kulğbün satışı için görüşmeler yürütüyordu. Gelen son bilgilere göre Premier Lig'in güçlü takımı Chelsea ABD'li iş insanı Todd Boehly'e satıldı. Todd Boehly'in kim olduğu spor dünyası tarafından merak edilmeye başlandı. Todd Boehly geçtiğimiz yıllarda da Chelsea kulübünü satın almak için teklif vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması dünya sporunu da etkiledi. Pek çok Rus kulüp ve sporcu uluslararası müsabakalardan men edildi. Rus iş insanlarına gelen yaptırımlar sonrasında da Roman Abramoviç Chelsea kulübünü satışa çıkardığını açıklamıştı. Dev kulübün satışı için yapılan görüşmeler sonuçlandı.

Chelsea'nin sahibi kim oldu?

Rus iş insanı Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından gelen yaptırımlardan sonra Chelsea Kulübü'nü satmaya karar verdiğini, satışdan elde edeceği tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını duyurmutu. Satış görüşmeleri geçtimiz aylarda başlamıştı. Dev kulübün kime satılacağı belli oldu. Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi Amerikalı Todd Boehly'le sattı.

Chelsea'yi kim aldı?

Chelsea'nin satışı için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Chelsea ne kadara, kime satıldı?

Chelse kulübü 4,25 milyar sterlin (5.25 milyar dolar) karşılığında satıldı.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek. Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

Chelsea hakkında

Chelsea Football Club , Batı Londra'da yer alan Fulham bölgesinde kurulmuş İngiliz profesyonel futbol kulübü. 1905'te kurulan kulüp İngiliz futbolunun en üst kademesindeki Premier League'de mücadele etmektedir. Kulüp, altı lig şampiyonluğu ve altı Avrupa kupası da dâhil olmak üzere otuzdan fazla kupa kazandı. Stamford Bridge kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Chelsea ilk önemli başarısını 1955'te lig şampiyonu olarak gösterdi. Kulüp ilk kez 1970 yılında FA Cup'ı kazandı. 1971 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde yaşanan düşüş döneminin ardından 1990'larda yükselişe geçti. Son yirmi yıl, kulüp tarihinin en başarılı dönemi oldu. Bu dönemde beş kez lig şampiyonluğu elde eden kulüp, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. UEFA'nın üç büyük turnuvasını kazanan beş kulüpten biri olan Chelsea, bu başarıyı elde eden ilk İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek Londra kulübü ve üç büyük Avrupa kupasını ikişer kez kazanan tek kulüp oldu.

Chelsea'nin klasik forması 1960'tan bu yana kullanılan kraliyet mavisi üst ve şort ile beyaz çoraptır. Kulübün arması modernleştirme ve yeniden markalaştırma çabaları için birkaç kez değiştirilmiştir. Günümüzde asa taşıyan bir aslan şeklinde olan arma, 1950'lerdeki armanın düzenlenmiş bir versiyonudur. Kulüp, İngiliz futbolun en yüksek beşinci seyirci katılımı ortalamasını yakalamıştır. 2010-11 sezonunda maç başına ortalama 41.435 bilet satarak bu alanda altıncı sırada yer almıştır.

Adında Chelsea geçmesine rağmen Chelsea FC'nin merkezi aslında Chelsea değil, komşusu Fulham'dır. Kulüp, kuruluşundan itibaren iç saha karşılaşmalarını Fulham'da bulunan 42.449 seyirci kapasiteli Stamford Bridge'de oynar. 2003 yılından beri Rus milyarder Roman Abramoviç takımın sahibidir.