Cezası az suçlar neler? Cezası az suçlar hangileri? Cezası az suçlara yeni infaz düzenlemesi kapsamı nedir? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan cezası az olan suçlarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Bozdağ toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için cezası az olan suçlarla ilgili yeni bir düzenleme sinyali verdi.

Cezası az suçlar neler? Cezası az suçlar hangileri? Cezası az suçlara yeni infaz düzenlemesi kapsamı nedir? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan cezası az olan suçlarla ilgili flaş bir açıklama geldi. Bozdağ toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için cezası az olan suçlarla ilgili yeni bir düzenleme sinyali verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması ile cezası az olan suçların hangileri olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Bekir Bozdağ açıklamasında Cezası az olan suçlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Bozdağ açıklamasında "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

Cezası az suçlar hangileri?

Bekir Bozdağ'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bozdağ açıklamasında cezası az olan suçların toplumda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Bozdağ'dan Anayasa değişikliği açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.