Yeni infaz uygulaması nedir? Cezası az olan suçlara yeni bir ceza mı gelecek?

Yeni infaz uygulaması nedir? Cezası az olan suçlara yeni bir ceza mı gelecek? Adalet Bakanı Bozdağ'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Bozdağ yeni bir infaz uygulamasının hayata geçirileceğinin sinyalini verdi. Bozdağ Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla bu düzenlemeyi Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladı. Peki Yeni infaz uygulaması ile hangi cezalar düzenlenecek? Cezası az olan suçlar hangileri?

Yeni infaz uygulaması nedir? Cezası az olan suçlara yeni bir ceza mı gelecek? Adalet Bakanı Bozdağ'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Bozdağ yeni bir infaz uygulamasının hayata geçirileceğinin sinyalini verdi. Bozdağ Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla bu düzenlemeyi Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladı. Peki Yeni infaz uygulaması ile hangi cezalar düzenlenecek? Cezası az olan suçlar hangileri? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan flaş bir açıklama geldi. Bozdağ açıklamasında yeni infaz uygulamasının devreye alınabileceğinin mesajını verdi. Yeni infaz uygulaması nedir? Adalet Bakanı Bozdağ son dakika açıklamasında "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi. Cezası az olan suçlara yeni bir ceza mı gelecek? Yeni infaz uygulamasının detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. .