Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 | CTE personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Kamu kurumlarına personel alımı için 2021'in son günlerinde yeni duyurular gelmeye başladı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel ilanına başvurmak istiyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı başvuruların ne zaman başlayacağı da binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 başvuru tarihleri...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 | CTE personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Kamu kurumlarına personel alımı için 2021'in son günlerinde yeni duyurular gelmeye başladı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel ilanına başvurmak istiyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı başvuruların ne zaman başlayacağı da binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2022 başvuru tarihleri...

Kamu kurumlarına 2021'in son günlerinde yeni personel alımı yapılacğı açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine de 150 personel alımı yapılacağı açıklandı. Duyurunun ardından kamu personeli olmak isteyenler başvuru tarihini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2022

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav sonuçlarına göre, 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis (inşaat, gıda, deri), 3 gemi adamı ve çeşitli branşlarda 19 teknisyen ile kadrolu idare memuru öğrencisi olarak da 150 personel alımı yapılacak.

CTE personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Mühendis, veteriner ve psikolog kadrolarına 3-17 Ocak tarihleri arasında, teknisyen ve gemi adamı ile kadrolu idare memuru öğrencisi kadrolarına ise 17-31 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurulacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvurursu nasıl yapılır?

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler "www.adalet.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

İdare Memuru alımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacaktır.

İdare Memuru alımı başvuru tarihi

a)Adaylar, başvurularını 17.01.2022-31.01.2022 tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b)Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

Mühendis, Veteriner ve Psikolog Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik müdürlüklerine sözlü sınav ile 6-8'inci dereceli kadrolara 140 psikolog, 7 veteriner, 5 mühendis olmak üzere toplam 152 personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak il ve kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir.

Başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Teknisyen ve Gemi Adamı Personel Alım İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 6-9'uncu dereceli kadrolara aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Adalet Komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 31.01.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.