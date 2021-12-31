Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2022 | GSB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Kamu kurumlarında işe girmek isteyen binlerce kişiyi sevindiren yeni bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuruların ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2022 | GSB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Kamu kurumlarında işe girmek isteyen binlerce kişiyi sevindiren yeni bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuruların ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi açılacak yeni peronel ilanlarını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bünyesine 652 yeni personel alacağını açıkladı. İlanlara başvuru yapmak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözlü sınav ile 334'ü kadın, 318'i erkek olmak üzere toplam 652 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı gerçekleştirecek.

GSB personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Başvurular, 31 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9)Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Gençlik ve Spor Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışan, gençlik ve spor işlerinden sorumlu olan bakanlık.

29 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen 3530 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 1969 Türkiye genel seçimlerinin ardından ilk kez Spor Bakanlığı adıyla kurulan bakanlığın başına 3 Kasım 1969 tarihinde İsmet Sezgin atandı. 1972 yılında adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değiştirildi. 1983 Türkiye genel seçimlerinin ardından ise Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adını aldı. 1 Nisan 1989'dan itibaren Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı adıyla yeniden kuruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.