Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek hangi dizide oynuyor? Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonundan aralarında dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Cengizhan Yurdutek'in kim olduğu hangi dizide oynadığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Cengizhan Yurdutek kimdi? Cengizhan Yurdutek hangi dizide oynuyor?

Cengizhan Yurdutek kimdir? Cengizhan Yurdutek hangi dizide oynuyor? Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonundan aralarında dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Cengizhan Yurdutek'in kim olduğu hangi dizide oynadığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Cengizhan Yurdutek kimdi? Cengizhan Yurdutek hangi dizide oynuyor?

Narkotik ekipleri 7 Temmuz'da yaptığı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan Cengizhan Y., Bulut M., Serkan A. (45) ile Hüseyin Ö. (41) gözaltına alındı. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında dizi oyuncusu Cengizhan Yurdutek de bulunuyordu. Şüphelilerden Hüseyin Ö. tutuklanırken, Cengizhan Y. ile Serkan A. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Bulut M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cengizhan Yurdutek kimdir?

Cengizhan Yurdutek internet dizisinde rol almaktadır. Cengizhan Yurdutek "Sıfır Bir" adlı mafya ve suç dizisinde Cengo - Burak adlı rolü oynamaktadır. Şüphelilerden Cengizhan Yurdutek'in dizideki bir sahnede gerçek uyuşturucu madde kullandığı ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçundan 2019'da gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirtildi.

Sıfır Bir konusu nedir?

Sıfır Bir BluTV'de yayınlanan, Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği, Adana'da çekilmiş polisiye ve suç türündeki internet dizisi.

Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatır. Polisin zaman zaman giremediği bu sokaklarda ne pahası olursa olsun uyuşturucu belasına izin vermezler ve bu yolda arkadaşlarını kaybederler.

Hapishaneye düşen bu üçlü orada bile başlarını belaya sokmayı başarırlar. Gardiyan Necip ve Koğuş ağası Yahya ile mücadele ederler. Savaş hem içeride hem dışarıda verdiği mücadelede Cio ve Özgür'ü kaybeder ancak onların intikamını alır.

Savaş yine mapusta Cihat ve Azat'la birlikte mücadele edecektir.

Sıfır Bir başrol oyuncuları

Savaş Satış

Cihangir Ceyhan

Özgür Meriç

Onur Akbay

Burak Şahin

Cengizhan Yurdutek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.