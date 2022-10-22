Cengizhan Başaran kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ne iş yapıyordu? Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre Cumhurbaşkanı Danışanı olarak Cengizhan Başaran atandı. Yapılan atamanın ardından Cengiz Başaran'ın kim olduğu ve daha önce ne iş yaptığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Cengiz Başaran'ın hayatı ve bilinmeyenleri...

Resmi Gazete'de 22 Ekim sayısında Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni isim getirildi. Atama kararlarına göre Orhan Karakurt Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak yeni görevlerine atandı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Cengizhan Başaran'ın danışman olarak grevlendirilmesinin ardından kim olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Cengizhan Başaran kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Cengizhan Başaran ne iş yapıyordu? İşte Cengizhan Başaran'ın hayatı ve biyografisi...

Cengizhan Başaran kimdir?

Cengiz Başaran Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atandı.

Cengiz Başaran uzun yıllar AK Parti'de siyaset yaşantısına devam ediyordu. Daha önce Huber Köşkü Daire Başkanı olarak görev yapan Cengiz Başaran Batman'da 6 ay Kültür Müdürü olarak görev yapmıştır.

Siirt Kültür Müdürlüğü'nde de bir süre görv yapan Cengiz Başaran 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Siirt'ten aday adayı olmuştır. Ancak liseteye giremeyen Cengiz Başaran görevine yeniden dönmüştür.

Başaran, kısa süreli Batman İl Kültür Müdürlüğü yaptıktan sonra 18 Mayıs'ta istifasını vererek Batman'dan ayrılmuıştı.

Görev aldığı yerlerde ve çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Cengiz Başaran 22 Ekim'de Resmi Gazete'de yer alana atama karaları ile Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanmıştır.

Atamanın ardından Başaran sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı. Başaran mesajında "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yeni bir göreve atandık. Bizleri bu göreve layık gördükleri için Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ederim. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bu kutlu davada nefer olmak, bizim için şereftir" dedi.

Resmi Gazete nedir?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktır.

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan gazetenin o zamanki adı Ceride-i Resmiye idi. Gazetenin ilk on beş sayısı haftada bir, sonraki üç sayısı iki haftada bir, sonraki üç sayısı ise tekrar haftada bir yayımlandı. 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Türk Kurtuluş Savaşı nedeniyle yayımlanmadı. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmî Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası Hakkındaki Talimatname'nin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir. 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren Latin harflerini temel alan yeni Türk alfabesi ile basılmaya başladı. 14 Eylül 2018'de son kez basılı olarak yayımlanan gazete, bu tarihten itibaren yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır.