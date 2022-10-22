Orhan Karakurt kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt ne iş yapıyor, nereli? Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 yeni isim atandı. Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince atamaları yapıldı. Orhan Karakurt'un kim olduğu da yapılan atamanın ardından merak edilmeye başlandı. İşte Orhan Karakurt'un hayatı ve bilinmeyenleri...

Orhan Karakurt kimdir? Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt ne iş yapıyor, nereli? soruları vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırlılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama karlarına göre Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı. Atamaların ardından Orthan Karakurt'un kim olduğu, nereli oldupu ve ne iş yaptığı merak edilmeye başlandı. Orhan Karakurt uzun süredir AK Parti'de siyaset yaşantısına devam ediyor. AK Parti henüz kurulmadan Erdoğan ile 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. İşte ORhan Karakurt'un hayatı ve biyografisi..

Orhan Karakurt kimdir?

Orhan Karakurt Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı. Atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Orhan Karakurt AK Parti'de uzun yıllardır görev alıyordu. Orhan Karakurt Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anons yapan sesin sahibidir.

Orhan Karakurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışması uzun yıllar öncesine dayanıyor. Karakurt 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında Erdoğan ile birlikte çalışmıştı.

Orhan Karakurt yaptığı bir açıklamada hayatı ve Erdoğan ile tanışmasını anlattı. İşte Karakurt'un ağzında hikayesi: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

Atamanın ardından Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyl medya üzerinden teşekktür etti.

Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Orhan Karakurt ne iş yapıyor, nereli?

Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsçusu olarak biliniyordu. Orhan Karakurt AK Parti'de uzun süre görev almıştır. Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararına göre Orhan Karakurt Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu. .